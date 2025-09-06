Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение "Собака мордой вниз"
© Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Когда асаны становятся опасными: скрытая сторона популярных практик

Бикрам-йога повышает риски обезвоживания и гипертонии — медики

Йога давно перестала быть просто физической практикой и стала восприниматься как универсальная тренировка для тела и разума. Она укрепляет мышцы, развивает гибкость и помогает справляться со стрессом. При этом появляются всё новые направления, которые делают занятия ещё интереснее — от занятий с животными до цифровых приложений, позволяющих практиковать йогу в любом месте.

Чем полезна йога

Регулярные занятия положительно влияют на здоровье, даже если тренировки не всегда сопровождаются высоким пульсом и обильным потоотделением. Исследования показывают, что йога снижает риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, помогает контролировать течение диабета, а также облегчает боли при артрите.

Есть и нематериальные, но не менее значимые эффекты. Йога повышает уровень внутреннего комфорта, уменьшает тревожность и депрессию, улучшает сон и общее самочувствие. Для многих она становится способом снизить уровень стресса и обрести эмоциональное равновесие.

Горячие практики: Бикрам-йога

Одним из самых заметных направлений последних лет стала бикрам-йога. Класс длится 90 минут и включает 26 поз, выполняемых в строгой последовательности. Занятие проходит в жарком помещении — до +40 °С. Из-за этого методику часто называют "горячей йогой".

Инструкторы могут включать дыхательные упражнения, а интенсивная практика способствует детоксикации и укреплению организма. Однако высокая температура несёт риски: у людей с гипертонией или болезнями сердца нагрузка может вызвать осложнения, а также велик шанс обезвоживания или травм от перерастяжения. Поэтому специалисты советуют пить много воды и внимательно слушать сигналы своего тела.

Йога с животными

Совсем другой, более лёгкий формат — занятия с питомцами. Популярность набирают "козья йога" и "дог-йога", где животные свободно перемещаются по залу, создавая атмосферу радости. Никто не заставляет их выполнять асаны, но их присутствие вызывает улыбки и помогает снять напряжение. Для владельцев это способ укрепить связь с питомцем, а для остальных — просто зарядиться позитивом.

Современные тренды

Развитие технологий сделало йогу доступнее. Специальные приложения позволяют тренироваться дома или в поездках, а спортивные магазины предлагают блоки, ремни и коврики для комфортной практики. Всё чаще люди отправляются на йога-ретриты — своеобразные путешествия в красивые места, где сочетаются занятия, здоровое питание и спа-процедуры.

Йога активно внедряется и в терапевтическую практику. Она помогает быстрее восстанавливаться после травм, улучшает координацию и силу. В психологии йога используется для снижения симптомов тревожности, депрессии и даже для поддержки людей в период утраты.

Независимо от того, новичок вы или опытный практик, йога открывает всё новые возможности. Современные направления позволяют выбрать формат занятий под настроение и потребности: будь то интенсивная бикрам-йога, расслабляющая практика с животными или уединённый ретрит. Главное — сохранять интерес и внимательность к собственному телу.

