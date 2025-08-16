Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Йога летом
Йога летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Йога, которая заменяет спортзал: 20 минут вместо тяжёлых весов

Йога для силы: врачи перечислили упражнения для набора мышечной массы

Гибкость — это первое, что приходит в голову, когда речь заходит о йоге. Но знаете ли вы, что именно йога может стать отличным инструментом для набора силы? Пусть она и не сделает из вас культуриста, однако определённые асаны прекрасно включают мышцы в работу и помогают не только укрепить тело, но и повысить выносливость. Более того, возможность поднимать собственный вес — не менее важный фактор для развития силы, чем работа со штангой.

Почему йога работает на силу

Йога активирует мышцы комплексно, заставляя их работать под контролем дыхания. Это особенно важно, ведь именно медленные, осознанные движения приносят наибольший эффект. Даже если вы не любите тягать "железо", регулярная практика даст телу необходимую нагрузку и поможет почувствовать приятное жжение в мышцах.

Совет: попробуйте 20-минутную тренировку из продвинутых асан — отличный вариант для дней, когда не хочется тяжёлых весов, но нужен результат.

Как выполнять тренировку

Схема проста:

  • Делайте 15-20 повторов подряд в каждой позе.
  • Отдыхайте 1-2 минуты, затем повторите, меняя сторону.
  • Считайте каждый вдох и выдох за одно повторение.

Начинайте практику в спокойной позе — например, "поза ребёнка" (Баласана) или "удобная поза" (Сукхасана), чтобы настроиться на дыхание. Завершайте тренировку расслабляющей "позой трупа" (Шавасана) — это поможет телу восстановиться.

Асаны для силы

  • Планка (Фаласана) — работает всё тело, укрепляет пресс и руки. Если сложно, можно опустить колени.
  • Планка с "альпинистом" — единственное упражнение, где стоит ускориться: оно добавляет кардио-эффект.
  • Ящерица с отжиманием (Уттхан Приштасана) — сочетает гибкость и силовую нагрузку.
  • Воин III с реверансом (Вирабхадрасана III) — развивает баланс и нижнюю часть тела.
  • Боковой угол с вариацией (Паршваконасана) — растягивает и укрепляет корпус.
  • Поза богини с пульсацией (Утката Конасана) — нагружает бедра и ягодицы.
  • Богиня с подъёмом пяток — тренирует стабилизаторы и икры.
  • Пульсирующий выпад — укрепляет ноги и корпус.
  • Поза ворона (Бакасана) — серьёзное испытание для рук и пресса.
  • Чатуранга — собака мордой вверх — собака мордой вниз — классическая связка, включающая всё тело.

Интересный факт

Исследования показывают, что регулярная практика йоги повышает не только силу, но и плотность костной ткани, снижая риск остеопороза. Кроме того, асаны с балансом развивают нервно-мышечную координацию — это полезно в любом возрасте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как Кристиан Бейл менял вес от 55 до 100 кг для кино — история физических перевоплощений вчера в 23:26

Минус 30 кг, потом плюс 40 — Кристиан Бейл: актёр, который сражается с весами, а не с гримёрами

Он ел один тунец в день, а потом весил 100 кг. Кристиан Бейл менял тело ради ролей, но в 2019 признался: «Я больше не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо».

Читать полностью » Новичкам — от 25 повторений: Силина назвала схему тренировок с приседаниями для дома сегодня в 20:11

100 приседаний в день — и никакого спортзала: как простое движение меняет тело

Простое движение, доступное каждому: эксперт раскрывает, как 100 приседаний за подход могут заменить силовые упражнения и помочь сбросить вес.

Читать полностью » Исследование: россияне чаще выбирают фитнес ради самочувствия, а не вчера в 21:17

Кортизол, осанка и стресс: как жир на животе появляется у самых "правильных"

75% россиян идут в фитнес ради здоровья, а не фигуры. Эксперт объясняет, как стресс влияет на жир на животе и почему без анализа к тренировкам лучше не приступать.

Читать полностью » Полякова: тренировка пресса улучшает пищеварение и снижает нагрузку на позвоночник вчера в 20:17

Пресс без спортзала и коврика: тренировка, которую можно делать даже лёжа на диване

Как сделать живот плоским и укрепить внутренние органы, не вставая с дивана? Эксперт раскрывает эффективные упражнения и важные нюансы тренировки.

Читать полностью » Врачи Cleveland Clinic перечислили причины выделения мокроты при пробежке вчера в 19:50

Что скрывает слизь в горле во время бега

Даже лёгкая пробежка может стать мучением, если в горле накапливается слизь. Почему это происходит и как бегать свободно — разбираем причины и решения.

Читать полностью » Питер Марино рассказал о комплексе HIIT-упражнений с эспандером для защиты суставов вчера в 19:10

Меньше прыжков — больше результата: новый формат HIIT

Эспандеры в HIIT-тренировках не только развивают силу и выносливость, но и бережно относятся к суставам. Узнайте, как построить идеальный комплекс.

Читать полностью » Тренер Кейлеб Херман назвал преимущества планки с поворотом бёдер для стабильности тела вчера в 18:50

Скрытая сила планки: как поворот бёдер превращает её в универсальный тренажёр

Планка с поворотом бёдер укрепляет пресс, спину и плечи, повышает стабильность и подходит даже для домашних тренировок — и без лишнего оборудования.

Читать полностью » Тренер Саманта Маккинни назвала пользу утренних тренировок для циркадного ритма вчера в 18:10

Как 20 минут до завтрака запускают цепочку перемен в организме

Утренние тренировки могут изменить не только вашу фигуру, но и настроение, сон и даже уровень сахара в крови. Узнайте, как и почему это работает.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Почему стоит приезжать в аэропорт за три часа до вылета
Дом

Эксперты рассказали, какие ошибки в интерьере мешают гармонии дома
Спорт и фитнес

Кенделл Джно-Финн назвал допустимые дистанции для детского бега в зависимости от возраста
Авто и мото

ГАИ: обгон колонной на встречной полосе может закончиться штрафом и лишением прав
Авто и мото

Исследование TipCars: Honda Accord и Mercedes-Benz CLK обесценились более чем на две трети
Еда

Как засолить помидоры в бочке: традиционный рецепт от фермеров Краснодарского края
Еда

Скумбрия с картошкой: советы по запеканию от шеф-поваров
Культура и шоу-бизнес

Nike предложил стажировку фанату Air Max 95 из Ливерпуля после шуточного письма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru