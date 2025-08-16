Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Йогический присед, способный заменить половину спортзала

Эксперт по йоге Клэр Грив назвала 7 полезных эффектов позы Маласана

Как часто вы задумываетесь о том, что простое умение легко присесть и встать с пола может продлить жизнь? Оказывается, есть поза из йоги, которая не только улучшает подвижность, но и помогает при проблемах с пищеварением и тревожностью — это Маласана, или "йогический присед".

"Поза йогического приседа — это прекрасный способ обрести баланс и заземлённость", — говорит сертифицированный инструктор по йоге и основательница EVE Клэр Грив. — "Она развивает силу и гибкость, снимает напряжение в мышцах и помогает освободить заблокированную энергию в нижней части тела".

Почему это важно

Маласана воздействует на подвижность не только бёдер и коленей, но и всего тела, облегчая повседневные движения — сидение, вставание, наклоны. Исследование 2014 года в European Journal of Preventive Cardiology показало: пожилые люди, которым трудно вставать с пола, живут меньше тех, кто делает это легко.

Подвижность — ключ к долголетию, и йогический присед — одно из самых простых упражнений для её сохранения.

7 причин делать йогический присед каждый день

  • Гибкость всего тела — растягиваются стопы, щиколотки, пах, подколенные сухожилия, поясница, грудная клетка и плечи.
  • Сила ног и кора — работают ягодицы, квадрицепсы, мышцы бёдер, пресс, тазовое дно, стопы и лодыжки.
  • Баланс — укрепляется связь "мозг — мышцы", что снижает риск падений.
  • Здоровье пищеварения — FOGSI отмечает, что поза помогает работе кишечника и может облегчить запоры.
  • Поддержка тазового здоровья — улучшает кровоток в области таза, положительно влияя на работу мочевого пузыря и репродуктивную функцию.
  • Снижение стресса — нормализация работы ЖКТ способствует выработке серотонина, что улучшает настроение.
  • Помощь при беременности — может облегчить роды и снизить тревожность, однако выполнять нужно только с одобрения врача.

Как правильно выполнять Маласану

Встаньте, поставив стопы чуть шире бёдер, носки слегка наружу. Приседайте, пока таз не окажется максимально близко к полу, удерживая спину прямой. Ладони сложите вместе, локтями мягко раздвигая колени. Пятки желательно держать на полу, но допустимо, если они немного поднимутся.

Новичкам стоит начать с 30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты и более.

Модификации для разных уровней

  • С опорой — используйте подушку, блок или свернутое полотенце для поддержки таза или пяток.
  • Присед у стены — помогает тем, кто испытывает трудности с балансом.
  • С "орлиными" руками — вариант для улучшения подвижности плеч.

При регулярной практике Маласана становится не только элементом фитнеса, но и инструментом сохранения здоровья, улучшения самочувствия и профилактики возрастных изменений.

