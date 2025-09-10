Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Занятие йогой
Занятие йогой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Простые позы, скрывающие главный секрет уверенной практики

Йога для начинающих: тренер YogaWorks Эшли Ридо назвала базовые позы

Начало занятий йогой у многих связано с соблазном сразу попробовать зрелищные асаны из соцсетей: стойки на руках, перевороты, балансы. Но именно такие упражнения требуют серьёзной силы и выверенного равновесия. Для новичков куда полезнее сосредоточиться на базовых позах — они помогают не только развить гибкость и выносливость, но и обрести уверенность в собственном теле.

Почему стоит выбрать базовые позы

По словам сертифицированного преподавателя YogaWorks Эшли Ридо, фундамент практики составляют простые положения стоя.

"Основой практики начинающего являются стоячие позы", — сказала тренер YogaWorks Эшли Ридо.

Эти упражнения включают в работу большие группы мышц, доступны большинству людей и позволяют мягко, но эффективно развивать силу. Важное преимущество в том, что именно через такие движения формируется умение чувствовать своё тело в пространстве, даже если рядом нет зеркал.

Роль пропсов в йоге

Существует миф, будто блоки, ремни и другие аксессуары предназначены лишь для пожилых или слабых. На деле они полезны каждому практикующему.

"Пропсы помогают выстроить правильное положение тела и избежать травм", — пояснила тренер YogaWorks Эшли Ридо.

Иногда использование вспомогательных предметов не упрощает упражнение, а наоборот делает его глубже и интенсивнее.

"Часто, находя верное выравнивание, вы получаете ещё больший вызов", — добавила тренер YogaWorks Эшли Ридо.

Йога как новый язык

Нередко новички ждут быстрых результатов, но здесь важно запастись терпением.

"Практика похожа на изучение нового языка: я не пришла бы на первый урок французского и не ожидала уйти уже со знанием языка", — отметила тренер YogaWorks Эшли Ридо.

Каждое тело уникально, и одна и та же асана будет выглядеть по-разному у разных людей. Йога — это процесс длиною в жизнь, где постепенное освоение движений куда ценнее мгновенных успехов.

Асаны, с которых стоит начать

Чтобы выработать силу, гибкость и устойчивость, достаточно освоить несколько проверенных поз:

  1. Тадасана (Поза горы) - укрепляет стопы, ноги и позвоночник.

  2. Адхо Мукха Шванасана (Собака мордой вниз) - тянет заднюю поверхность ног и развивает плечевой пояс.

  3. Вирабхадрасана II (Воин II) - раскрывает таз, укрепляет бёдра и плечи.

  4. Врикшасана (Дерево) - тренирует баланс, развивает мышцы корпуса и ног.

  5. Триконасана (Треугольник) - сочетает вытяжение и работу на силу, задействует косые мышцы.

  6. Анжанеясана (Высокий выпад) - мягко раскрывает грудь и тазобедренные суставы.

  7. Сету Бандхасана (Мост) - укрепляет ягодицы и пресс, полезна при сидячей работе.

  8. Ардха Матсиендрасана (Скрутка сидя) - снимает зажимы в спине и шее.

  9. Бхуджангасана (Кобра) - укрепляет мышцы спины и открывает грудь.

  10. Баласана (Поза ребёнка) - расслабляет и снимает стресс.

  11. Сукхасана (Удобная поза) - укрепляет спину и улучшает подвижность бёдер.

  12. Дандасана (Посох) - формирует правильное вытяжение позвоночника.

  13. Шавасана - даёт телу и уму полное расслабление.

  14. Паршва Баласана (Нить в иголку) - освобождает верхнюю часть спины и плечи.

Большинство поз имеют облегчённые варианты. Врикшасану можно делать, поставив стопу у щиколотки, а в мосту удобно использовать блок под крестец.

Регулярность важнее длительности

Практика йоги похожа на путь, где главным является постоянство. Короткие занятия каждый день оказываются полезнее редких длительных тренировок. Уже через несколько недель тело становится более подвижным, а дыхание — ровным.

Йога — это не гонка, а процесс самопознания. Чем раньше начинающий ученик примет этот принцип, тем быстрее заметит внутренние и внешние изменения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mayo Clinic: недостаток сна связан с повышенным риском ожирения сегодня в 9:10

45 минут в зале — и вес стоит: где скрывается причина

45 минут кардио в день — решение или ловушка? Разбираемся, почему тренажёрный зал сам по себе не гарантирует минус на весах, и что добавит стабильный прогресс.

Читать полностью » Как тренировать нижний пресс: данные исследования Халлского университета сегодня в 8:50

Эти упражнения для живота кажутся простыми, но именно они меняют всё

Укрепить нижний пресс можно без сложных тренажёров — всего несколько упражнений помогут задействовать весь корпус и добиться заметного результата.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как упражнения с gyro ball повышают выносливость рук сегодня в 8:10

Секрет силы в ладони: неожиданный эффект тренировок с гироскопическим мячом

Небольшой шар с гироскопом способен заменить целый спортзал: он укрепляет хват, развивает мышцы рук и помогает повысить выносливость.

Читать полностью » Тренер Ив Оверленд раскрыла программу тренировок Кэрри Андервуд для ног сегодня в 7:50

Упражнения, без которых ноги Кэрри Андервуд не выдержали бы гастролей

Как Кэрри Андервуд сохраняет невероятную форму на протяжении десятков концертов подряд? Её тренер раскрывает секреты звездной программы.

Читать полностью » Врачи назвали эффективные упражнения для разминки плеч и рук сегодня в 7:10

Одно движение, которое мгновенно снимает зажимы после работы за компьютером

Простые упражнения для рук и плеч помогут избежать травм, улучшить гибкость и снять напряжение после работы или перед спортом.

Читать полностью » Тина Танг: укрепление приводящих мышц снижает риск травм бёдер и поясницы сегодня в 6:50

Эти простые движения меняют представление о тренировке ног

Внутренняя поверхность бедра играет ключевую роль в движении и защите от травм. Узнайте, какие упражнения помогут укрепить её и улучшить стабильность тела.

Читать полностью » Подъём ног в висе и другие упражнения на турнике: советы спортивных медиков сегодня в 6:10

Турник превращает пресс в испытание: одно неверное движение — и тренировка обернётся провалом

Турник способен превратить тренировку пресса в настоящее испытание. Эти упражнения проверят не только живот, но и силу хвата, выносливость и технику.

Читать полностью » Фитнес-эксперты о эффективных упражнениях для укрепления ягодиц: выпады, приседания, подъемы таза сегодня в 5:50

Не просто красота: скрытая функция, которая избавит от боли в спине и коленях.

Подборка из 24 упражнений для построения сильных и рельефных ягодиц. Разные уровни сложности, варианты с оборудованием и без.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач высшей категории Владимир Зайцев: выйти из зоны конфликта помогает предотвратить срыв
Садоводство

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши
Дом

Мебель из переработанного пластика в России: бренды и особенности — мнение эксперта
Спорт и фитнес

Тренер Бен Бруно показал комплекс упражнений с гирей для всего тела
Садоводство

Удвойте урожай перца: раскрыт секрет копеечной дрожжевой подкормки – вот как применять
Питомцы

Уход за морской свинкой включает сбалансированное питание, по рекомендациям экспертов
Питомцы

Ветеринары рассказали, как распознать признаки теплового удара у домашних животных
Красота и здоровье

Сомнолог Кудинов: сон на спине может быть вредным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet