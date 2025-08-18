Асаны, из-за которых начинающие рискуют надолго забыть о коврике

Начать йогу проще, чем кажется, — но только если подойти к делу с умом. Многие новички приходят на первый урок с ожиданием, что смогут повторить все позы за преподавателем. Однако уже через несколько минут становится ясно: некоторые асаны требуют не только гибкости, но и силы, баланса и терпения. А ещё - знания того, как адаптировать практику под своё тело.

"У каждого человека своя анатомия, которая определяет, какие позы будут для него доступными и безопасными", — говорит преподаватель йоги и владелица студии aUM Yoga в Анн-Арборе Джесси Липковиц. — "Главная цель — найти своё максимальное, комфортное выражение каждой асаны".

Опасные ловушки для новичков

Некоторые позы лучше оставить "на потом". Например, Поза голубя (Eka Pada Rajakapotasana) — мощный открыватель бёдер, но для слишком зажатых тазобедренных суставов она может стать настоящим испытанием. Здесь помогут блоки или подушки под таз, а если колени протестуют — замените упражнение на лёжа, сделав супинную фигуру четыре.

Колесо (Dhanurasana) и верблюд (Ustrasana) выглядят эффектно, но обе требуют сильной спины, плеч и подвижных суставов. Неправильный выход из глубокого прогиба может привести к травме, поэтому лучше начать с мостика или поддержанной позы рыбы.

Танцор (Natarajasana) совмещает баланс, прогиб и захват ноги — тройное испытание для новичка. Здесь вас выручит ремень: он сократит дистанцию до стопы и убережёт плечи от лишнего напряжения.

Инверсии — долгосрочная цель

Перевёрнутые асаны — это уже уровень, к которому стоит идти постепенно. Ворон (Bakasana) обычно первая попытка баланса на руках, но и она требует крепкого корпуса. Для подготовки подойдут глубокие приседания (маласана).

Берёзка (Sarvangasana) и стойка на руках (Adho Mukha Vrksasana) предъявляют серьёзные требования к плечам, запястьям и шее. Здесь особенно важно использовать опору: блоки, стену, одеяла.

Самая осторожная работа нужна в стойке на голове (Sirsasana). Инструкторы советуют разбивать обучение на этапы — от установки макушки на коврик до постепенного подъёма ног. Главное — не спешить, чтобы не перегрузить шею.

"В йоге нет понятия "плохо получается", если вы входите в позу постепенно и безопасно, под руководством опытного наставника", — напоминает Липковиц.

Как подружиться с йогой с первых шагов

Начинайте с простых вариантов асан, используя блоки, ремни и подушки.

Всегда разогревайтесь перед глубокими прогибами и балансами.

Не стесняйтесь спрашивать у преподавателя о замене поз.

Помните: ваш путь в йоге — марафон, а не спринт.

Йога даёт результат, только если тело и ум идут в одном ритме. Пусть первые шаги будут мягкими, а амбиции — дозированными. Тогда практика станет источником силы, а не травм.