Йога, в которой не нужно двигаться: практика, меняющая тело и сознание
Йога ассоциируется у многих с физическими упражнениями, сложными позами и динамичными практиками. Однако существует направление, которое полностью посвящено глубокому расслаблению — это йога-нидра. В отличие от привычных занятий, где вы выполняете последовательность асан, здесь вся сессия проходит лёжа в позе Шавасаны, а главная цель — достичь состояния глубокой релаксации и умиротворения.
Что такое йога-нидра
Йога-нидра, также известная как "йогический сон", представляет собой разновидность медитации. Человек остаётся в положении лёжа на спине, а инструктор с помощью дыхательных техник и визуализаций вводит его в состояние между сном и бодрствованием. При этом двигательной активности нет — только внимание к дыханию и внутренним ощущениям.
"Это похоже на полную перезагрузку нервной системы. Вы не двигаетесь, а просто лежите и слушаете", — сказала преподаватель йоги Хлоя Маркхэм, основательница The Yoga Revolution.
Продолжительность практики может быть разной: от десяти минут до часа. Считается, что даже короткая сессия способна подарить ощущение отдыха, сравнимое с несколькими часами сна.
Чем полезна йога-нидра
Главное воздействие йоги-нидры связано с нервной системой. Практика помогает переключиться из состояния стресса в фазу глубокого отдыха, когда организм способен восстанавливаться и накапливать силы. Многие отмечают снижение тревожности и улучшение сна уже после первых занятий.
"Даже короткая практика может дать ощутимый эффект и ощущаться как несколько часов глубокого сна", — подчеркнула Маркхэм.
Среди долгосрочных преимуществ специалисты называют:
• улучшение когнитивных функций;
• развитие внимательности;
• стабилизацию эмоционального состояния;
• нормализацию сна.
Сертифицированный инструктор Джанет МакКлюр отмечает, что регулярные занятия помогают не только расслабиться, но и положительно сказываются на здоровье в целом.
Йога-нидра также может способствовать снижению артериального давления и укреплению иммунной системы. Исследования показывают, что включение этой практики в повседневный распорядок помогает людям с избыточным весом снижать массу тела и уменьшать объёмы.
Как заниматься йогой-нидрой
Одна из причин популярности этой практики — её доступность. Чтобы начать, достаточно спокойного места, где можно удобно устроиться. Важно подобрать одежду, которая не будет стеснять движений. Дополнительно можно использовать коврик, подушки, плед, маску для глаз или лёгкую музыку.
"Главное — почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы не двигаться во время всей сессии, но при этом не уснуть", — пояснила МакКлюр.
Четыре шага для начинающих
-
Создайте уютное пространство. Подберите всё, что поможет расслабиться: ароматические свечи, мягкие ткани или приглушённый свет.
-
Выберите проводника. Это может быть онлайн-занятие, мобильное приложение или видео на YouTube.
-
Сформулируйте намерение. В йоге-нидре его называют санкальпа. Оно может быть связано с личными целями — от улучшения сна до отказа от вредных привычек.
-
Сконцентрируйтесь на теле и дыхании. Инструктор проведёт через "сканирование тела" и визуализацию, которые помогают глубже погрузиться в состояние расслабления.
Если во время практики возникают посторонние мысли, не нужно с ними бороться — достаточно позволить им уйти, не вовлекаясь.
Йога-нидра — это простой и в то же время мощный способ восстановления, доступный каждому. Она помогает справляться со стрессом, улучшает качество сна и может стать важной частью заботы о себе. Даже несколько занятий в неделю способны заметно повысить уровень энергии и улучшить общее самочувствие.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru