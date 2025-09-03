Йога, в которой не нужно двигаться: практика, меняющая тело и сознание

Йога ассоциируется у многих с физическими упражнениями, сложными позами и динамичными практиками. Однако существует направление, которое полностью посвящено глубокому расслаблению — это йога-нидра. В отличие от привычных занятий, где вы выполняете последовательность асан, здесь вся сессия проходит лёжа в позе Шавасаны, а главная цель — достичь состояния глубокой релаксации и умиротворения.

Что такое йога-нидра

Йога-нидра, также известная как "йогический сон", представляет собой разновидность медитации. Человек остаётся в положении лёжа на спине, а инструктор с помощью дыхательных техник и визуализаций вводит его в состояние между сном и бодрствованием. При этом двигательной активности нет — только внимание к дыханию и внутренним ощущениям.

"Это похоже на полную перезагрузку нервной системы. Вы не двигаетесь, а просто лежите и слушаете", — сказала преподаватель йоги Хлоя Маркхэм, основательница The Yoga Revolution.

Продолжительность практики может быть разной: от десяти минут до часа. Считается, что даже короткая сессия способна подарить ощущение отдыха, сравнимое с несколькими часами сна.

Чем полезна йога-нидра

Главное воздействие йоги-нидры связано с нервной системой. Практика помогает переключиться из состояния стресса в фазу глубокого отдыха, когда организм способен восстанавливаться и накапливать силы. Многие отмечают снижение тревожности и улучшение сна уже после первых занятий.

"Даже короткая практика может дать ощутимый эффект и ощущаться как несколько часов глубокого сна", — подчеркнула Маркхэм.

Среди долгосрочных преимуществ специалисты называют:

• улучшение когнитивных функций;

• развитие внимательности;

• стабилизацию эмоционального состояния;

• нормализацию сна.

Сертифицированный инструктор Джанет МакКлюр отмечает, что регулярные занятия помогают не только расслабиться, но и положительно сказываются на здоровье в целом.

Йога-нидра также может способствовать снижению артериального давления и укреплению иммунной системы. Исследования показывают, что включение этой практики в повседневный распорядок помогает людям с избыточным весом снижать массу тела и уменьшать объёмы.

Как заниматься йогой-нидрой

Одна из причин популярности этой практики — её доступность. Чтобы начать, достаточно спокойного места, где можно удобно устроиться. Важно подобрать одежду, которая не будет стеснять движений. Дополнительно можно использовать коврик, подушки, плед, маску для глаз или лёгкую музыку.

"Главное — почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы не двигаться во время всей сессии, но при этом не уснуть", — пояснила МакКлюр.

Четыре шага для начинающих

Создайте уютное пространство. Подберите всё, что поможет расслабиться: ароматические свечи, мягкие ткани или приглушённый свет. Выберите проводника. Это может быть онлайн-занятие, мобильное приложение или видео на YouTube. Сформулируйте намерение. В йоге-нидре его называют санкальпа. Оно может быть связано с личными целями — от улучшения сна до отказа от вредных привычек. Сконцентрируйтесь на теле и дыхании. Инструктор проведёт через "сканирование тела" и визуализацию, которые помогают глубже погрузиться в состояние расслабления.

Если во время практики возникают посторонние мысли, не нужно с ними бороться — достаточно позволить им уйти, не вовлекаясь.

Йога-нидра — это простой и в то же время мощный способ восстановления, доступный каждому. Она помогает справляться со стрессом, улучшает качество сна и может стать важной частью заботы о себе. Даже несколько занятий в неделю способны заметно повысить уровень энергии и улучшить общее самочувствие.