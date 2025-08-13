Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Как полчаса йога-нидры заменяют несколько часов сна

Йога-нидра помогает при бессоннице и тревожности — мнение специалистов по йоге

Бессонница лишает сил и энергии, а утро превращает в борьбу за бодрость. Но существует древняя техника, которая помогает не просто уснуть, а восстановить баланс ума и тела — йога-нидра. Когда-то доступная только правителям и воинам в Индии, сегодня она уверенно входит в арсенал тех, кто хочет улучшить качество сна и снизить уровень стресса.

Что такое йога-нидра

Йога-нидра — это и методика, и особое состояние сознания. В практике используется последовательность дыхательных и умственных техник, которые проводит инструктор, пока вы лежите в позе Шавасаны. Лежать легче и комфортнее, чем медитировать сидя, поэтому достичь расслабления проще.

Состояние йога-нидры описывают как глубокое блаженство. Объяснить его словами так же трудно, как передать вкус клубники тому, кто никогда её не пробовал. Но главное — вы остаетесь в сознании, даже когда тело засыпает. При этом мозговые волны замедляются, сердце и нервная система синхронизируются, а организм получает возможность "перезагрузиться".

Как это работает

Процесс включает несколько этапов, каждый из которых погружает глубже в расслабление. В результате снижается уровень кортизола, замедляется поток мыслей, а эндокринная система вырабатывает гормоны, необходимые для качественного сна. Это состояние полезно не только для ночного отдыха — оно улучшает работу мозга, развивает креативность и даже помогает в терапии тревожности, депрессии и ПТСР.

Интересный факт: исследования показывают, что йога-нидра может за 30 минут дать эффект, сравнимый с полноценным сном продолжительностью несколько часов. Именно поэтому её часто называют "йогическим сном".

Как практиковать

Начать можно дома: достаточно лечь на спину, закрыть глаза и включить аудиозапись с голосом инструктора. Попробуйте, например, бесплатные практики на Insight Timer. В студиях йоги и медитации часто проводят групповые сеансы, что помогает новичкам быстрее освоить технику.

Время практики зависит от цели:

  • Для засыпания — перед сном.
  • Для восстановления энергии — в любое время дня, даже в обеденный перерыв.
  • Для глубокого расслабления — при стрессе или переутомлении.

Почему стоит попробовать

Йога-нидра — это не просто расслабление. Это инструмент, который объединяет работу разума, сердца и тела. Она учит "выключать" хаотичные мысли, возвращать организму гармонию и улучшать качество жизни без лекарств и сложных процедур.

