Нескользящий коврик для йоги: полиуретан против пробки — кто выигрывает

Удобство во время тренировки напрямую зависит от коврика. На нём мы стоим коленями и локтями, пробуем балансовые асаны, делаем скручивания и пресс. Если поверхность скользкая или слишком жёсткая, занятия быстро превратятся в испытание. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учитывать материал, толщину и дополнительные покрытия. Разберёмся по шагам, на что обратить внимание.

Из чего делают коврики

Качество тренировочного коврика определяется не только брендом или ценой, но и сырьём, из которого он сделан. Даже одинаковый материал может вести себя по-разному: один вариант будет пахнуть химией и быстро крошиться, другой — прослужит годами.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Самый распространённый вариант. Большинство бюджетных моделей изготовлено именно из ПВХ. Даже недорогие коврики часто обеспечивают устойчивость на полу, но сцепление с ладонями хуже. Стоит рукам вспотеть — и удержаться в "собаке мордой вниз" становится непросто.

"Коврики из ПВХ — не лучший выбор для тех, кто в первую очередь ценит сцепление", — предупреждает официальный дистрибьютор Manduka.

Минусы: неприятный запах первое время, невысокая долговечность и экологическая небезопасность.

Пенополиэтилен (ППЭ)

Туристические пенки иногда используют для фитнеса. На траве или в походе они выручат, но для йоги не подходят: ладони скользят, коврик уезжает по ламинату. Это скорее временное решение.

Термопластичный эластомер (TPE)

По свойствам напоминает каучук. Стоимость обычно средняя, при этом сцепление хорошее даже с влажными ладонями. Лёгкие и удобные модели, но бывают недолговечными — на поверхности остаются следы от ногтей и предметов.

Каучук

Натуральный или синтетический каучук используют для премиальных ковриков. Они прочные, устойчивые, не растягиваются. Часто покрываются джутом или хлопком для натурального вида. Минус — ощутимый вес и высокая цена.

Синтетический каучук (NBR)

Плотные и тяжёлые модели, часто встречаются в спортзалах. Отлично подходят для фитнеса и пилатеса, выдерживают нагрузку, но не слишком удобны для йоги из-за толщины и слабой гибкости.

Какое покрытие бывает

Многие производители добавляют верхний слой, который улучшает сцепление или внешний вид.

Микрофибра — мягкая и красивая, но скользкая при влажных руках.

Пробка — стильно выглядит и не скользит, но у дешёвых моделей верхний слой может отслаиваться.

Полиуретан — даёт отличное сцепление, особенно для людей с потеющими ладонями.

Джут — натуральный, впитывает влагу и подходит для горячей йоги.

Толщина коврика

Для йоги оптимальна толщина 0,4-0,6 см. Если суставы чувствительные — до 1 см. Для пилатеса лучше выбрать коврик 1,2-1,8 см, чтобы защитить позвоночник. Для фитнеса и тренировок с прыжками подойдут модели 1,5-2 см, которые смягчают удары и защищают пол.

Советы шаг за шагом

Определитесь с целью: йога, пилатес или фитнес. Выберите материал: для комфорта — TPE или каучук, для походов — ППЭ, для бюджетных тренировок — ПВХ. Обратите внимание на вес и компактность. Для поездок лучше тонкие модели, для дома — плотные и устойчивые. Подумайте о переноске: удобный чехол или ремень часто упрощает жизнь. Если ваш рост выше 180 см, выбирайте коврик длиной от 200 см.

Мифы и правда

"Чем толще коврик, тем лучше". На самом деле слишком мягкая поверхность мешает балансировать.

"Натуральные материалы всегда долговечнее". Даже дорогой каучук может быстро потерять вид, если за ним не ухаживать.

"Покрытие из микрофибры решает проблему скольжения". Наоборот: при влажных ладонях сцепление хуже.

FAQ

Как выбрать коврик для начинающего?

Новичкам стоит взять TPE или тонкий ПВХ — они лёгкие и стоят недорого.

Сколько стоит хороший коврик?

Бюджетные модели начинаются от 800-1000 рублей, премиальные из каучука — от 5000 рублей и выше.

Что лучше для йоги: пробка или полиуретан?

Для сухих ладоней подойдёт пробка, а при склонности к потливости лучше взять полиуретан.

Исторический контекст

Первые коврики для йоги представляли собой циновки из травы или хлопка. В 1980-х начали массово использовать ПВХ, который быстро завоевал популярность благодаря цене. Сегодня производители всё чаще обращаются к экологичным материалам — каучуку, пробке, джуту.

А что если…

Если коврик всё же скользит, можно использовать полотенце поверх него или купить специальные нескользящие носки и перчатки. А для тех, кто тренируется дома, стоит попробовать постелить коврик на ковролин — сцепление станет лучше.

Три интересных факта