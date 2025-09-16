Нескользящий коврик для йоги: полиуретан против пробки — кто выигрывает
Удобство во время тренировки напрямую зависит от коврика. На нём мы стоим коленями и локтями, пробуем балансовые асаны, делаем скручивания и пресс. Если поверхность скользкая или слишком жёсткая, занятия быстро превратятся в испытание. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учитывать материал, толщину и дополнительные покрытия. Разберёмся по шагам, на что обратить внимание.
Из чего делают коврики
Качество тренировочного коврика определяется не только брендом или ценой, но и сырьём, из которого он сделан. Даже одинаковый материал может вести себя по-разному: один вариант будет пахнуть химией и быстро крошиться, другой — прослужит годами.
Поливинилхлорид (ПВХ)
Самый распространённый вариант. Большинство бюджетных моделей изготовлено именно из ПВХ. Даже недорогие коврики часто обеспечивают устойчивость на полу, но сцепление с ладонями хуже. Стоит рукам вспотеть — и удержаться в "собаке мордой вниз" становится непросто.
"Коврики из ПВХ — не лучший выбор для тех, кто в первую очередь ценит сцепление", — предупреждает официальный дистрибьютор Manduka.
Минусы: неприятный запах первое время, невысокая долговечность и экологическая небезопасность.
Пенополиэтилен (ППЭ)
Туристические пенки иногда используют для фитнеса. На траве или в походе они выручат, но для йоги не подходят: ладони скользят, коврик уезжает по ламинату. Это скорее временное решение.
Термопластичный эластомер (TPE)
По свойствам напоминает каучук. Стоимость обычно средняя, при этом сцепление хорошее даже с влажными ладонями. Лёгкие и удобные модели, но бывают недолговечными — на поверхности остаются следы от ногтей и предметов.
Каучук
Натуральный или синтетический каучук используют для премиальных ковриков. Они прочные, устойчивые, не растягиваются. Часто покрываются джутом или хлопком для натурального вида. Минус — ощутимый вес и высокая цена.
Синтетический каучук (NBR)
Плотные и тяжёлые модели, часто встречаются в спортзалах. Отлично подходят для фитнеса и пилатеса, выдерживают нагрузку, но не слишком удобны для йоги из-за толщины и слабой гибкости.
Какое покрытие бывает
Многие производители добавляют верхний слой, который улучшает сцепление или внешний вид.
-
Микрофибра — мягкая и красивая, но скользкая при влажных руках.
-
Пробка — стильно выглядит и не скользит, но у дешёвых моделей верхний слой может отслаиваться.
-
Полиуретан — даёт отличное сцепление, особенно для людей с потеющими ладонями.
-
Джут — натуральный, впитывает влагу и подходит для горячей йоги.
Толщина коврика
-
Для йоги оптимальна толщина 0,4-0,6 см. Если суставы чувствительные — до 1 см.
-
Для пилатеса лучше выбрать коврик 1,2-1,8 см, чтобы защитить позвоночник.
-
Для фитнеса и тренировок с прыжками подойдут модели 1,5-2 см, которые смягчают удары и защищают пол.
Советы шаг за шагом
-
Определитесь с целью: йога, пилатес или фитнес.
-
Выберите материал: для комфорта — TPE или каучук, для походов — ППЭ, для бюджетных тренировок — ПВХ.
-
Обратите внимание на вес и компактность. Для поездок лучше тонкие модели, для дома — плотные и устойчивые.
-
Подумайте о переноске: удобный чехол или ремень часто упрощает жизнь.
-
Если ваш рост выше 180 см, выбирайте коврик длиной от 200 см.
Мифы и правда
-
"Чем толще коврик, тем лучше". На самом деле слишком мягкая поверхность мешает балансировать.
-
"Натуральные материалы всегда долговечнее". Даже дорогой каучук может быстро потерять вид, если за ним не ухаживать.
-
"Покрытие из микрофибры решает проблему скольжения". Наоборот: при влажных ладонях сцепление хуже.
FAQ
Как выбрать коврик для начинающего?
Новичкам стоит взять TPE или тонкий ПВХ — они лёгкие и стоят недорого.
Сколько стоит хороший коврик?
Бюджетные модели начинаются от 800-1000 рублей, премиальные из каучука — от 5000 рублей и выше.
Что лучше для йоги: пробка или полиуретан?
Для сухих ладоней подойдёт пробка, а при склонности к потливости лучше взять полиуретан.
Исторический контекст
-
Первые коврики для йоги представляли собой циновки из травы или хлопка.
-
В 1980-х начали массово использовать ПВХ, который быстро завоевал популярность благодаря цене.
-
Сегодня производители всё чаще обращаются к экологичным материалам — каучуку, пробке, джуту.
А что если…
Если коврик всё же скользит, можно использовать полотенце поверх него или купить специальные нескользящие носки и перчатки. А для тех, кто тренируется дома, стоит попробовать постелить коврик на ковролин — сцепление станет лучше.
Три интересных факта
-
В Индии многие практикующие йогу до сих пор предпочитают хлопковые коврики.
-
Некоторые бренды, например JadeYoga, высаживают дерево за каждый проданный коврик.
-
Самые лёгкие модели весят всего 600 граммов и помещаются в ручную кладь.
