Коврики для фитнеса
© wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Нескользящий коврик для йоги: полиуретан против пробки — кто выигрывает

Коврики для йоги и фитнеса: эксперты объяснили разницу между ПВХ, TPE и каучуком

Удобство во время тренировки напрямую зависит от коврика. На нём мы стоим коленями и локтями, пробуем балансовые асаны, делаем скручивания и пресс. Если поверхность скользкая или слишком жёсткая, занятия быстро превратятся в испытание. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учитывать материал, толщину и дополнительные покрытия. Разберёмся по шагам, на что обратить внимание.

Из чего делают коврики

Качество тренировочного коврика определяется не только брендом или ценой, но и сырьём, из которого он сделан. Даже одинаковый материал может вести себя по-разному: один вариант будет пахнуть химией и быстро крошиться, другой — прослужит годами.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Самый распространённый вариант. Большинство бюджетных моделей изготовлено именно из ПВХ. Даже недорогие коврики часто обеспечивают устойчивость на полу, но сцепление с ладонями хуже. Стоит рукам вспотеть — и удержаться в "собаке мордой вниз" становится непросто.

"Коврики из ПВХ — не лучший выбор для тех, кто в первую очередь ценит сцепление", — предупреждает официальный дистрибьютор Manduka.

Минусы: неприятный запах первое время, невысокая долговечность и экологическая небезопасность.

Пенополиэтилен (ППЭ)

Туристические пенки иногда используют для фитнеса. На траве или в походе они выручат, но для йоги не подходят: ладони скользят, коврик уезжает по ламинату. Это скорее временное решение.

Термопластичный эластомер (TPE)

По свойствам напоминает каучук. Стоимость обычно средняя, при этом сцепление хорошее даже с влажными ладонями. Лёгкие и удобные модели, но бывают недолговечными — на поверхности остаются следы от ногтей и предметов.

Каучук

Натуральный или синтетический каучук используют для премиальных ковриков. Они прочные, устойчивые, не растягиваются. Часто покрываются джутом или хлопком для натурального вида. Минус — ощутимый вес и высокая цена.

Синтетический каучук (NBR)

Плотные и тяжёлые модели, часто встречаются в спортзалах. Отлично подходят для фитнеса и пилатеса, выдерживают нагрузку, но не слишком удобны для йоги из-за толщины и слабой гибкости.

Какое покрытие бывает

Многие производители добавляют верхний слой, который улучшает сцепление или внешний вид.

  • Микрофибра — мягкая и красивая, но скользкая при влажных руках.

  • Пробка — стильно выглядит и не скользит, но у дешёвых моделей верхний слой может отслаиваться.

  • Полиуретан — даёт отличное сцепление, особенно для людей с потеющими ладонями.

  • Джут — натуральный, впитывает влагу и подходит для горячей йоги.

Толщина коврика

  1. Для йоги оптимальна толщина 0,4-0,6 см. Если суставы чувствительные — до 1 см.

  2. Для пилатеса лучше выбрать коврик 1,2-1,8 см, чтобы защитить позвоночник.

  3. Для фитнеса и тренировок с прыжками подойдут модели 1,5-2 см, которые смягчают удары и защищают пол.

Советы шаг за шагом

  1. Определитесь с целью: йога, пилатес или фитнес.

  2. Выберите материал: для комфорта — TPE или каучук, для походов — ППЭ, для бюджетных тренировок — ПВХ.

  3. Обратите внимание на вес и компактность. Для поездок лучше тонкие модели, для дома — плотные и устойчивые.

  4. Подумайте о переноске: удобный чехол или ремень часто упрощает жизнь.

  5. Если ваш рост выше 180 см, выбирайте коврик длиной от 200 см.

Мифы и правда

  • "Чем толще коврик, тем лучше". На самом деле слишком мягкая поверхность мешает балансировать.

  • "Натуральные материалы всегда долговечнее". Даже дорогой каучук может быстро потерять вид, если за ним не ухаживать.

  • "Покрытие из микрофибры решает проблему скольжения". Наоборот: при влажных ладонях сцепление хуже.

FAQ

Как выбрать коврик для начинающего?
Новичкам стоит взять TPE или тонкий ПВХ — они лёгкие и стоят недорого.

Сколько стоит хороший коврик?
Бюджетные модели начинаются от 800-1000 рублей, премиальные из каучука — от 5000 рублей и выше.

Что лучше для йоги: пробка или полиуретан?
Для сухих ладоней подойдёт пробка, а при склонности к потливости лучше взять полиуретан.

Исторический контекст

  1. Первые коврики для йоги представляли собой циновки из травы или хлопка.

  2. В 1980-х начали массово использовать ПВХ, который быстро завоевал популярность благодаря цене.

  3. Сегодня производители всё чаще обращаются к экологичным материалам — каучуку, пробке, джуту.

А что если…

Если коврик всё же скользит, можно использовать полотенце поверх него или купить специальные нескользящие носки и перчатки. А для тех, кто тренируется дома, стоит попробовать постелить коврик на ковролин — сцепление станет лучше.

Три интересных факта

  1. В Индии многие практикующие йогу до сих пор предпочитают хлопковые коврики.

  2. Некоторые бренды, например JadeYoga, высаживают дерево за каждый проданный коврик.

  3. Самые лёгкие модели весят всего 600 граммов и помещаются в ручную кладь.

