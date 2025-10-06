Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скручивания
Скручивания
© flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Упражнения без прыжков и боли: как йога превратилась в интервальную тренировку

Интервальные тренировки в стиле йоги: скручивания, бабочка и подъёмы таза

Интервальные тренировки в стиле йоги помогают развивать не только силу, но и осознанность движений. Учитель йоги Эмили Чен предлагает комплекс, который сочетает работу над мышцами кора с мягкой мобильностью плеч и позвоночника. Такой формат удобен для тех, кто хочет поддерживать тело в тонусе, но не любит однообразие классических фитнес-программ.

Эта короткая, но насыщенная сессия занимает всего несколько минут, а эффект ощущается уже после первого круга. В ней нет прыжков, сложных поз или необходимости в дополнительном оборудовании — достаточно коврика и таймера.

Суть интервального формата

Главный принцип — чередование нагрузки и отдыха. Каждое упражнение выполняется 45 секунд, оставшиеся 15 секунд уходят на восстановление дыхания. Если движение подразумевает работу в две стороны, время делится поровну: 23 секунды на каждую. Такой темп позволяет поддерживать активность сердечно-сосудистой системы, не перегружая мышцы.

Интервальная йога объединяет динамику и контроль. Вы двигаетесь в ритме дыхания, не торопясь, но без долгих пауз. Это тренирует не только тело, но и внимание: фокус постепенно смещается от внешней формы к внутренним ощущениям.

Основные упражнения

Эмили Чен предлагает пять движений, каждое из которых задействует разные зоны корпуса и помогает выстроить устойчивый центр.

  1. Скручивания на четвереньках - укрепляют косые мышцы живота и улучшают подвижность позвоночника. Плечи остаются стабильными, движение идёт от корпуса.

  2. Скручивания накрест с прямыми ногами - работают на мышцы пресса и поясницы. Контролируйте амплитуду, не отклоняйтесь в пояснице.

  3. Скручивания "бабочка" - активируют внутренние мышцы живота, мягко раскрывая таз. Это упражнение особенно полезно тем, кто долго сидит.

  4. Подъёмы таза - включают ягодицы, заднюю поверхность бедра и мышцы кора. Делайте их медленно, ощущая каждую фазу.

  5. Подъёмы в "свечку" - развивают силу пресса и гибкость плечевого пояса. Если движение даётся тяжело, можно выполнять упрощённый вариант, удерживая ноги под углом.

В первом видео Эмили показывает технику "бабочки": как сохранять ось позвоночника и не терять баланс. Этот элемент часто становится любимым у тех, кто практикует дома, ведь он сочетает лёгкость и эффективность.

Как построить тренировку

Для начинающих достаточно одного круга — он займёт около пяти минут. Более опытные могут выполнить 2-3 круга, делая короткие паузы между ними. Такой формат подойдёт как самостоятельная тренировка или как часть разминки перед основной сессией. Если вы занимаетесь силовыми упражнениями, этот комплекс можно использовать в конце — он поможет восстановить подвижность и снять напряжение с поясницы.

Чтобы улучшить результаты, полезно добавить дыхательную концентрацию: вдох в начале движения, выдох — при скручивании или подъёме. Это усиливает включение глубоких мышц и помогает избежать перенапряжения шеи.

Советы шаг за шагом

  • Разложите коврик и настройте таймер на минутные интервалы.

  • Начинайте с мягкой разминки: круговые движения плечами, наклоны головы, несколько лёгких растяжек.

  • Во время работы держите живот подтянутым, но не перенапрягайте пресс.

  • Между упражнениями не садитесь — просто встряхните руки и плечи.

  • В конце тренировки лягте на спину и сделайте несколько глубоких вдохов, отпуская напряжение.

Такое осознанное завершение помогает телу перестроиться с активности на восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком быстрое выполнение скручиваний.
    Последствие: нагрузка смещается в поясницу, появляется дискомфорт.
    Альтернатива: двигайтесь плавно, представляя, что каждый позвонок двигается по очереди.

  2. Ошибка: поднятие таза рывком.
    Последствие: теряется контроль над мышцами кора.
    Альтернатива: используйте йога-блок или подушку под поясницу для плавного старта.

  3. Ошибка: неправильное дыхание.
    Последствие: быстрое утомление и головокружение.
    Альтернатива: делайте короткий вдох носом, длинный выдох ртом — это стабилизирует ритм.

Использование простых аксессуаров — коврика с нескользящим покрытием, мягких подушек или ремешков — делает занятия комфортнее. Такие товары можно найти в магазинах спортивного инвентаря и студиях йоги.

А что если…

Если времени мало, достаточно выполнить два упражнения — например, скручивания и подъёмы таза. Даже такой короткий формат поддержит тонус кора и напомнит телу о правильной осанке. А в дни, когда усталость берёт верх, можно сделать растяжку на основе тех же движений: медленно, без таймера, в ритме дыхания.

Йога не требует жёсткого графика. Главное — регулярность и уважение к своим ощущениям. Даже несколько минут осознанного движения в день заметно улучшают подвижность и настроение.

FAQ

Как часто делать такую тренировку?
Достаточно 3-4 раз в неделю. При регулярной практике мышцы кора укрепляются уже через месяц.

Можно ли выполнять комплекс утром?
Да, особенно полезно делать его сразу после пробуждения — он мягко активирует позвоночник.

Что делать, если болит поясница?
Сократите амплитуду движений и добавьте растяжку после тренировки. Если боль сохраняется, лучше проконсультироваться с врачом.

Мифы и правда

  • Миф. Интервальные тренировки утомляют и не подходят для йоги.
  • Правда. Всё зависит от интенсивности. Комплекс Эмили Чен — мягкий вариант, сохраняющий дыхание и осознанность.
  • Миф. Такие упражнения развивают только пресс.
  • Правда. Они укрепляют спину, ягодицы, плечи и улучшают мобильность суставов.
  • Миф. Для результата нужно тренироваться каждый день.
  • Правда. Тело развивается во время отдыха, поэтому важен баланс нагрузки и восстановления.

3 интересных факта

  • Даже короткая йога-сессия активирует глубокие мышцы, которые редко работают в обычных тренировках.

  • Скручивания благотворно влияют на пищеварение и улучшают кровоток в органах брюшной полости.

  • Интервальный формат помогает дольше сохранять мотивацию, чем статические позы.

Регулярная практика делает движения плавными, осанку устойчивой, а дыхание ровным. Со временем появляется ощущение лёгкости, будто тело и внимание движутся в одном ритме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи объяснили, почему осознанный подход помогает получать удовольствие от бега сегодня в 8:10
Тренировки без выгорания: простые приёмы, которые возвращают вдохновение к бегу

Психолог объясняет, как не терять интерес к бегу и поддерживать стабильную мотивацию. Разбираемся, какие принципы помогают сохранить радость движения и уверенность в себе.

Читать полностью » Комплекс Массиель Ариас: индийские отжимания, планка и скорпион без оборудования сегодня в 4:10
Укрепляет тело, как зал, но занимает меньше 20 минут: тренировка Массиель Ариас, которую повторяют профи

Короткий, но интенсивный комплекс от Массиель Ариас поможет укрепить руки, пресс и плечи без оборудования. Разбираемся, как выполнять упражнения правильно.

Читать полностью » Йога с кардио-элементами: программа для укрепления мышц и развития подвижности сегодня в 3:50
Мягкие движения — жёсткий результат: как динамическая йога превращается в фитнес без боли

Эта тренировка объединяет динамику фитнеса и спокойствие йоги. Разбираемся, как связки поз с кардио делают тело сильным, гибким и выносливым.

Читать полностью » Тренер сборной по фитнесу: планка укрепляет корпус лучше обычных упражнений сегодня в 3:22
Кубики не растут от скручиваний: что действительно делает живот рельефным

Чтобы добиться рельефного пресса, нужно не просто качать мышцы, а понимать, как они работают. Узнайте, какие упражнения и привычки помогут увидеть кубики.

Читать полностью » Фитнес-тренер Алексей Лебедев объяснил, почему бег не разрушает колени сегодня в 3:10
Бег укрепляет, а не разрушает: миф, из-за которого тысячи бросают спорт

Фитнес — это не гонка за идеалом, а умение слышать своё тело. Разбираемся, как тренироваться безопасно и без мифов.

Читать полностью » Комплекс с планками для укрепления пресса, рук, ног и ягодиц дома сегодня в 2:50
Эти движения выглядят просто, но заставляют работать даже те мышцы, о которых вы не знали

Эта тренировка объединяет четыре вида планки, задействуя всё тело. Разбираемся, как выполнять упражнения, чтобы прокачать силу и выносливость.

Читать полностью » Спортивный врач: даже домашние упражнения укрепляют мышцы таза и спины сегодня в 2:11
Упругая форма без приседаний в спортзале: секрет, который знают немногие

Сильные и упругие ягодицы можно развить без спортзала. Узнайте, какие упражнения реально работают, как повысить эффективность и чего избегать.

Читать полностью » Упражнения для ног и ягодиц: приседания, выпрыгивания и планка в одном комплексе сегодня в 2:10
Минимум пауз, максимум эффекта: тренировка, после которой ноги «горят», а энергия зашкаливает

Интенсивная тренировка без оборудования поможет укрепить ноги и ягодицы и сжечь калории. Разбираемся, как построить идеальный баланс силы и кардио.

Читать полностью »

Новости
Еда
Запечённый заяц в духовке сохраняет диетические свойства
Авто и мото
Инспекторы ГАИ предупредили о рисках при неисправной системе подушек безопасности SRS
Еда
Шницель из свинины в духовке сохраняет сочность и аромат при запекании
Авто и мото
Автоэксперт: проверять аккумулятор нужно до первых октябрьских заморозков
Питомцы
Зоопсихологи отмечают: частое лизание у собак связано с детским опытом и материнским уходом
Культура и шоу-бизнес
Universal сократит бюджет "Форсажа-11" до 200 миллионов долларов — WSJ
Технологии
Nothing Headphones заняли второе место в тесте Wired, опередив AirPods Max
Туризм
Волгоград: история города-героя и его главные достопримечательности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet