Как снять зажимы в бёдрах без тренажёров и походов в зал

Бывает ли у вас чувство, что тазобедренные суставы словно зажаты в тиски? Это неудивительно: по данным Международной ассоциации спортивных наук, именно длительное сидение остаётся главной причиной тугих бёдер. Но хорошая новость в том, что вернуть телу свободу движения можно с помощью йоги — а точнее, с помощью упражнений-"раскрытий таза".

Почему важны раскрытия таза

Сертифицированный инструктор йоги Шонна Дэвис отмечает:

"Hip opener — это поза, чья основная задача — увеличить амплитуду движения в тазобедренных суставах. Такие практики помогают избавиться от напряжения, вернуть гибкость и облегчить дискомфорт".

Открывающие таз позы работают как мягкий массаж для всего нижнего отдела тела: улучшается подвижность, снижается нагрузка на поясницу, а вместе с этим приходит ощущение лёгкости в движении. Особенно полезна короткая последовательность, которую можно выполнить всего за 20 минут — от простых расслабляющих поз до более глубоких растяжек.

Короткая йога-сессия для бёдер

Для практики понадобится коврик и немного концентрации на дыхании. Каждую позу держите около минуты или делайте по 4-6 глубоких вдохов-выдохов. Если поза односторонняя, выполняйте её с обеих сторон.

Примерная последовательность:

Шавасана — полное расслабление для настройки дыхания.

Скрутка лёжа — мягкое вытяжение поясницы и внешних сторон бёдер.

Бабочка лёжа — раскрытие внутренней поверхности бедра и паха.

Низкий выпад (Анжанеясана) — вытяжение сгибателей бедра, снятие напряжения после долгого сидения.

Поза воина II и Треугольник — работа над устойчивостью и растяжкой одновременно.

Счастливый ребёнок — мягкое завершение практики, которое возвращает ощущение лёгкости и свободы.

Варьируйте позы в зависимости от вашего уровня подготовки: используйте валики, блоки или полотенца, чтобы снизить нагрузку и сделать занятие комфортным.

Интересные факты о пользе раскрытий таза