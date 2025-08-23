Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:30

Как снять зажимы в бёдрах без тренажёров и походов в зал

Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов

Бывает ли у вас чувство, что тазобедренные суставы словно зажаты в тиски? Это неудивительно: по данным Международной ассоциации спортивных наук, именно длительное сидение остаётся главной причиной тугих бёдер. Но хорошая новость в том, что вернуть телу свободу движения можно с помощью йоги — а точнее, с помощью упражнений-"раскрытий таза".

Почему важны раскрытия таза

Сертифицированный инструктор йоги Шонна Дэвис отмечает:

"Hip opener — это поза, чья основная задача — увеличить амплитуду движения в тазобедренных суставах. Такие практики помогают избавиться от напряжения, вернуть гибкость и облегчить дискомфорт".

Открывающие таз позы работают как мягкий массаж для всего нижнего отдела тела: улучшается подвижность, снижается нагрузка на поясницу, а вместе с этим приходит ощущение лёгкости в движении. Особенно полезна короткая последовательность, которую можно выполнить всего за 20 минут — от простых расслабляющих поз до более глубоких растяжек.

Короткая йога-сессия для бёдер

Для практики понадобится коврик и немного концентрации на дыхании. Каждую позу держите около минуты или делайте по 4-6 глубоких вдохов-выдохов. Если поза односторонняя, выполняйте её с обеих сторон.

Примерная последовательность:

  • Шавасана — полное расслабление для настройки дыхания.
  • Скрутка лёжа — мягкое вытяжение поясницы и внешних сторон бёдер.
  • Бабочка лёжа — раскрытие внутренней поверхности бедра и паха.
  • Низкий выпад (Анжанеясана) — вытяжение сгибателей бедра, снятие напряжения после долгого сидения.
  • Поза воина II и Треугольник — работа над устойчивостью и растяжкой одновременно.
  • Счастливый ребёнок — мягкое завершение практики, которое возвращает ощущение лёгкости и свободы.

Варьируйте позы в зависимости от вашего уровня подготовки: используйте валики, блоки или полотенца, чтобы снизить нагрузку и сделать занятие комфортным.

Интересные факты о пользе раскрытий таза

  • Регулярная практика улучшает осанку: расслабленные бёдра уменьшают давление на поясницу.
  • В традиционной йоге считается, что в области таза "сохраняются" эмоции и стресс, поэтому такие упражнения помогают и психологическому расслаблению.
  • У людей, проводящих за компьютером более 6 часов в день, риск проблем с тазобедренными суставами увеличивается почти вдвое — и йога здесь одно из лучших средств профилактики.

    20 минут йоги могут стать настоящей перезагрузкой для вашего тела и ума. Даже если вы давно не практиковали, начните с простых раскрывающих поз — и уже через неделю почувствуете, как напряжение уходит, а движения становятся легче.

