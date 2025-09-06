Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Йога давно известна как универсальный инструмент для здоровья: она повышает гибкость и силу, снижает уровень стресса и помогает контролировать вес. Но не менее важно то, что практика может положительно влиять и на работу пищеварительной системы.

Как йога связана с пищеварением

Учёные всё чаще говорят о том, что кишечник и мозг тесно взаимодействуют. Состояние одного отражается на другом. Именно поэтому забота о кишечнике выходит далеко за рамки только питания. Диета, конечно, играет ключевую роль, особенно если вы часто сталкиваетесь с вздутием или дискомфортом. Но не менее значимы физическая активность и психоэмоциональное состояние.

Йога объединяет оба этих аспекта. Асаны помогают мягко массировать внутренние органы, улучшать кровообращение и стимулировать работу печени и почек. А дыхательные практики снижают уровень стрессовых гормонов, которые часто становятся причиной проблем с ЖКТ.

Стресс и его влияние на ЖКТ

Высокий уровень стресса способен вызвать как запоры, так и диарею. Переизбыток кортизола приводит к болям, спазмам, вздутию и даже тошноте. Во время стресса организм "выключает" пищеварение, направляя ресурсы на другие процессы. В итоге кишечник работает медленнее, что провоцирует дискомфорт.

Практика йоги запускает противоположный процесс. Нервная система получает сигнал о безопасности, дыхание становится глубже, мозг расслабляется — а вместе с ним и кишечник.

Последовательность асан для здоровья кишечника

Ниже представлен комплекс упражнений, которые можно выполнять дома. Они не требуют особой подготовки и направлены на расслабление и мягкую стимуляцию пищеварения.

1. Глубокое дыхание

Сделайте вдох через нос, наполняя диафрагму. Задержите дыхание на секунду и выдохните через рот со звуком "ха". Повторите несколько раз.

2. Наклон вперёд стоя

Встаньте прямо, вытяните руки вверх. На выдохе наклонитесь от бёдер, позволяя рукам тянуться к полу или голеням. Шея и колени должны быть расслаблены. Подышите глубоко 10 раз, затем медленно поднимитесь.

3. Собака мордой вниз

Встаньте на четвереньки, затем на вдохе поднимите таз вверх, выпрямляя ноги. Следите, чтобы колени не блокировались. Пятки тяните к полу, голову расслабьте. Сделайте 10 вдохов-выдохов и вернитесь в исходное положение.

4. Скрученный выпад

Из положения стоя шагните правой ногой назад, сделайте выпад. На выдохе поверните корпус влево и соедините ладони в "намасте". Зафиксируйте позу на несколько дыханий, затем повторите на другую сторону.

5. Треугольник и обратный треугольник

Расставьте ноги на ширину около метра. Потянитесь правой рукой вниз, левой вверх, взгляд устремлён на пальцы. Подышите 5 раз, затем смените стороны. После этого выполните зеркальное движение.

6. Кошка-корова

Встаньте на четвереньки. На вдохе прогнитесь в спине, подняв голову и таз, на выдохе округлите спину, направив подбородок и копчик вниз. Повторяйте около минуты, синхронизируя дыхание и движение.

7. Поза ребёнка

Сядьте на колени, опустите ягодицы к пяткам, руки вытяните вперёд. Лоб коснётся коврика, живот мягко прижмётся к бёдрам. Подышите 10 раз, расслабляясь.

Ежедневные несколько минут йоги способны заметно облегчить дискомфорт в животе, наладить пищеварение и снизить уровень стресса. Этот комплекс можно выполнять в любое удобное время — главное, делать это регулярно и внимательно прислушиваться к своему телу.