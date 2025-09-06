Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Йога для мужчин — скрутка
Йога для мужчин — скрутка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Врачи объяснили, как йога помогает при запорах и вздутии живота

Йога давно известна как универсальный инструмент для здоровья: она повышает гибкость и силу, снижает уровень стресса и помогает контролировать вес. Но не менее важно то, что практика может положительно влиять и на работу пищеварительной системы.

Как йога связана с пищеварением

Учёные всё чаще говорят о том, что кишечник и мозг тесно взаимодействуют. Состояние одного отражается на другом. Именно поэтому забота о кишечнике выходит далеко за рамки только питания. Диета, конечно, играет ключевую роль, особенно если вы часто сталкиваетесь с вздутием или дискомфортом. Но не менее значимы физическая активность и психоэмоциональное состояние.

Йога объединяет оба этих аспекта. Асаны помогают мягко массировать внутренние органы, улучшать кровообращение и стимулировать работу печени и почек. А дыхательные практики снижают уровень стрессовых гормонов, которые часто становятся причиной проблем с ЖКТ.

Стресс и его влияние на ЖКТ

Высокий уровень стресса способен вызвать как запоры, так и диарею. Переизбыток кортизола приводит к болям, спазмам, вздутию и даже тошноте. Во время стресса организм "выключает" пищеварение, направляя ресурсы на другие процессы. В итоге кишечник работает медленнее, что провоцирует дискомфорт.

Практика йоги запускает противоположный процесс. Нервная система получает сигнал о безопасности, дыхание становится глубже, мозг расслабляется — а вместе с ним и кишечник.

Последовательность асан для здоровья кишечника

Ниже представлен комплекс упражнений, которые можно выполнять дома. Они не требуют особой подготовки и направлены на расслабление и мягкую стимуляцию пищеварения.

1. Глубокое дыхание

Сделайте вдох через нос, наполняя диафрагму. Задержите дыхание на секунду и выдохните через рот со звуком "ха". Повторите несколько раз.

2. Наклон вперёд стоя

Встаньте прямо, вытяните руки вверх. На выдохе наклонитесь от бёдер, позволяя рукам тянуться к полу или голеням. Шея и колени должны быть расслаблены. Подышите глубоко 10 раз, затем медленно поднимитесь.

3. Собака мордой вниз

Встаньте на четвереньки, затем на вдохе поднимите таз вверх, выпрямляя ноги. Следите, чтобы колени не блокировались. Пятки тяните к полу, голову расслабьте. Сделайте 10 вдохов-выдохов и вернитесь в исходное положение.

4. Скрученный выпад

Из положения стоя шагните правой ногой назад, сделайте выпад. На выдохе поверните корпус влево и соедините ладони в "намасте". Зафиксируйте позу на несколько дыханий, затем повторите на другую сторону.

5. Треугольник и обратный треугольник

Расставьте ноги на ширину около метра. Потянитесь правой рукой вниз, левой вверх, взгляд устремлён на пальцы. Подышите 5 раз, затем смените стороны. После этого выполните зеркальное движение.

6. Кошка-корова

Встаньте на четвереньки. На вдохе прогнитесь в спине, подняв голову и таз, на выдохе округлите спину, направив подбородок и копчик вниз. Повторяйте около минуты, синхронизируя дыхание и движение.

7. Поза ребёнка

Сядьте на колени, опустите ягодицы к пяткам, руки вытяните вперёд. Лоб коснётся коврика, живот мягко прижмётся к бёдрам. Подышите 10 раз, расслабляясь.

Ежедневные несколько минут йоги способны заметно облегчить дискомфорт в животе, наладить пищеварение и снизить уровень стресса. Этот комплекс можно выполнять в любое удобное время — главное, делать это регулярно и внимательно прислушиваться к своему телу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лучшие упражнения для мышц живота: подъёмы ног, велосипед и планка сегодня в 4:15

Секрет кубиков на животе не в скручиваниях — работает другое упражнение

Почему "нижнего пресса" не существует и какие упражнения действительно помогут укрепить живот — разбираем мифы и реальные рабочие техники.

Читать полностью » Врачи объяснили, как сохранить физическую форму во время новогодних праздников сегодня в 4:10

Новогодний марафон дел: почему тело платит цену за каждый пропущенный тренинг

Праздники часто выбивают из привычного ритма, но несколько простых стратегий помогут не потерять форму и сохранить энергию до конца года.

Читать полностью » Советы специалистов: низкоударная тренировка для суставов на стуле сегодня в 3:50

Самая тихая гимнастика: упражнения для ног, о которых знают немногие

Простые упражнения на стуле помогут укрепить ноги и вернуть подвижность без перегрузки суставов. Узнайте, как превратить стул в спортивный инвентарь.

Читать полностью » Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров сегодня в 3:22

Всего пара гантелей и правильный приём — мышцы рук становятся больше за месяц

Как накачать руки дома без спортзала и лишних часов тренировок? Простая программа с гантелями и собственным весом поможет укрепить бицепсы и трицепсы.

Читать полностью » Спиннинг: советы тренеров по подготовке к первому занятию сегодня в 3:10

Велотренажёр в зале: секретная настройка, о которой молчат новички

Первое занятие на спиннинге способно напугать, но именно оно может стать началом новой привычки. Разбираем, как подготовиться и чего ожидать.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему долгое сидение усиливает боль в пояснице сегодня в 2:50

Тихий убийца осанки: как ежедневное сидение разрушает позвоночник

Длительное сидение усиливает нагрузку на позвоночник и провоцирует дискомфорт. Узнайте, какие упражнения помогают снять боль и укрепить мышцы.

Читать полностью » Как накачать трицепсы: упражнения и техника выполнения по совету тренеров сегодня в 2:37

Секрет массивных рук прост: достаточно задействовать одну мышцу

Трицепс формирует до 70% массы руки. Как часто и какими упражнениями его качать, чтобы не перегрузить и добиться результата?

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для поддержания формы дома без спортзала сегодня в 2:10

Дом превратится в спортзал: что скрывают простые предметы из кладовки

Узнайте, как заменить спортзал простыми упражнениями дома и почему движение — лучший способ восстановить силы после праздников.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Дикие кабаны всё чаще выходят в города: советы охотоведов по безопасной встрече
Спорт и фитнес

Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат
Авто и мото

Врач Сергей Визгалов назвал последствия ожирения для водителей
Еда

Эксперт отмечает, что творожный крем на капкейках обеспечивает мягкую текстуру и устойчивость
Красота и здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ботулизма при консервировании грибов
Садоводство

Даже небольшое количество воды в трубах системы полива зимой приводит к разрыву
Питомцы

Учёные: собаки используют жесты и позы для снижения стресса и общения
Авто и мото

Профсоюз полиции Германии призвал запретить номера AC-AB в Ахене
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet