Девушка занимается йогой
© Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Вздутие уходит за минуты: неожиданная роль йоги в работе кишечника

Койа Вебб назвала позы йоги, которые улучшают работу кишечника

Иногда лучшее средство от вздутия и тяжести в животе — это не таблетки, а коврик для йоги. Оказывается, несколько простых поз способны облегчить работу кишечника и помочь избавиться от дискомфорта. Йога не только снимает стресс, но и напрямую влияет на пищеварение.

Как это работает

Холистический коуч и автор книги Let Your Fears Make You Fierce Койа Вебб отмечает:

"Йога помогает при несварении, запорах и вздутии за счёт улучшения кровообращения в брюшной полости и стимуляции внутренних органов".

Дыхательные практики, скручивания и наклоны усиливают естественные процессы организма, помогая пище быстрее продвигаться по кишечнику. Кроме того, многие асаны активируют парасимпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за режим "rest-and-digest". Это значит, что ваше тело расслабляется, а желудок и кишечник работают эффективнее.

Лучшие позы для пищеварения

Существует ряд асан, которые особенно хорошо справляются с задачей улучшения пищеварения. Каждая из них занимает всего 30-60 секунд, но вместе они формируют небольшой десятиминутный комплекс.

Поза ребёнка (Баласана)

Снимает напряжение, помогает переключиться из состояния "бей или беги" в "отдыхай и переваривай".

Кошка-Корова (Чакравакасана)

Чередование прогибов и округлений стимулирует работу желудка и кишечника.

Широкий наклон вперёд (Прасарита Падоттанасана)

Улучшает приток крови к органам пищеварения и мягко расслабляет мышцы спины.

Скрутка сидя (Бхарадвджасана)

Позволяет "отжать" органы брюшной полости и запустить процессы очищения.

Треугольник (Уттхита Триконасана)

Работает и на растяжку, и на стимуляцию пищеварительной системы.

Колени к груди (Апанасана)

Недаром её ещё называют "позой для освобождения от газов". Она помогает устранить ощущение вздутия.

Скрутка лёжа (Супта Матьендрасана)

Убирает напряжение в пояснице и помогает активизировать обменные процессы.

Шавасана

Финальная асана, в которой тело полностью расслабляется и закрепляет эффект практики.

Несколько интересных фактов

  • В Индии йога традиционно используется не только для духовных практик, но и для поддержания здоровья ЖКТ.
  • Исследования показывают, что регулярная практика асан помогает уменьшить уровень стресса, который часто является причиной проблем с пищеварением.
  • Всего 10 минут йоги после еды могут значительно облегчить переваривание пищи.

Йога — это не просто спорт или растяжка, а инструмент, способный мягко наладить работу организма. Попробуйте хотя бы один из перечисленных приёмов, и, возможно, вы заметите, что привычный дискомфорт уходит.

