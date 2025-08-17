Вздутие уходит за минуты: неожиданная роль йоги в работе кишечника
Иногда лучшее средство от вздутия и тяжести в животе — это не таблетки, а коврик для йоги. Оказывается, несколько простых поз способны облегчить работу кишечника и помочь избавиться от дискомфорта. Йога не только снимает стресс, но и напрямую влияет на пищеварение.
Как это работает
Холистический коуч и автор книги Let Your Fears Make You Fierce Койа Вебб отмечает:
"Йога помогает при несварении, запорах и вздутии за счёт улучшения кровообращения в брюшной полости и стимуляции внутренних органов".
Дыхательные практики, скручивания и наклоны усиливают естественные процессы организма, помогая пище быстрее продвигаться по кишечнику. Кроме того, многие асаны активируют парасимпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за режим "rest-and-digest". Это значит, что ваше тело расслабляется, а желудок и кишечник работают эффективнее.
Лучшие позы для пищеварения
Существует ряд асан, которые особенно хорошо справляются с задачей улучшения пищеварения. Каждая из них занимает всего 30-60 секунд, но вместе они формируют небольшой десятиминутный комплекс.
Поза ребёнка (Баласана)
Снимает напряжение, помогает переключиться из состояния "бей или беги" в "отдыхай и переваривай".
Кошка-Корова (Чакравакасана)
Чередование прогибов и округлений стимулирует работу желудка и кишечника.
Широкий наклон вперёд (Прасарита Падоттанасана)
Улучшает приток крови к органам пищеварения и мягко расслабляет мышцы спины.
Скрутка сидя (Бхарадвджасана)
Позволяет "отжать" органы брюшной полости и запустить процессы очищения.
Треугольник (Уттхита Триконасана)
Работает и на растяжку, и на стимуляцию пищеварительной системы.
Колени к груди (Апанасана)
Недаром её ещё называют "позой для освобождения от газов". Она помогает устранить ощущение вздутия.
Скрутка лёжа (Супта Матьендрасана)
Убирает напряжение в пояснице и помогает активизировать обменные процессы.
Шавасана
Финальная асана, в которой тело полностью расслабляется и закрепляет эффект практики.
Несколько интересных фактов
- В Индии йога традиционно используется не только для духовных практик, но и для поддержания здоровья ЖКТ.
- Исследования показывают, что регулярная практика асан помогает уменьшить уровень стресса, который часто является причиной проблем с пищеварением.
- Всего 10 минут йоги после еды могут значительно облегчить переваривание пищи.
Йога — это не просто спорт или растяжка, а инструмент, способный мягко наладить работу организма. Попробуйте хотя бы один из перечисленных приёмов, и, возможно, вы заметите, что привычный дискомфорт уходит.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru