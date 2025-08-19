Йога в кресле: секрет спокойствия, о котором не расскажут в фитнес-клубах
Предпраздничная суета — это не только гирлянды и аромат мандаринов. Для многих этот период становится испытанием на прочность: нужно выбрать идеальные подарки, успеть на самолёт и, конечно, избежать ссор за праздничным столом. Всё это легко перерастает в тревожность, которая способна испортить даже самый уютный вечер.
Но есть простой способ вернуть себе спокойствие — йога. Несколько минут осознанного движения и дыхания могут стать вашим "тихим островком" посреди бурных событий декабря.
Почему йога помогает при тревоге
Исследования, в том числе работа, опубликованная в ноябре 2019 года в Journal of Psychiatric Practice, подтверждают: регулярная практика йоги и дыхательных упражнений снижает проявления тревожности и депрессии, а также повышает общий уровень позитивного восприятия.
Автор книги Teaching Trauma-Sensitive Yoga и основатель Get Yoga, Брендон Абрам объясняет:
"Основные элементы любой практики йоги — это осознанные движения, осознанное дыхание и умение концентрироваться. Вместе они помогают регулировать работу автономной нервной системы, удерживая её в сбалансированном состоянии".
Проще говоря, йога способна замедлить сердечный ритм, снизить давление и помочь телу выйти из состояния "бей или беги".
Пяти минут достаточно
Абрам советует для снятия тревоги выбирать позы, раскрывающие переднюю часть тела, а также мягкие наклоны вперёд, которые активируют блуждающий нерв и успокаивают организм. Ниже — его короткий комплекс, который можно выполнить даже на стуле.
1. Боковой наклон
- На вдохе поднимите руки над головой, потянитесь макушкой и пальцами вверх.
- На выдохе наклонитесь вправо, задержавшись в положении.
- Вернитесь в центр на вдохе.
- Повторите 3-4 раза в каждую сторону.
2. Раскрытие сердца
- Сделайте глубокий вдох, на выдохе сцепите руки за спиной.
- Расправьте плечи, при желании слегка поднимите руки вверх.
- Ощутите раскрытие груди, дышите глубоко 3-4 цикла.
3. "Кошка-Корова" сидя
- На вдохе расправьте плечи, прогнитесь вперёд, подайте грудь вперёд.
- На выдохе округлите спину, подтяните живот к рёбрам.
- Повторите 3-4 раза.
4. Наклон вперёд
- На вдохе вытяните позвоночник.
- На выдохе мягко наклонитесь от талии, опуская корпус к полу.
- Задержитесь на 3-4 дыхательных цикла.
Важное предупреждение
Йога — мощный инструмент, но при выраженной или хронической тревожности стоит обратиться к врачу или психологу для подбора комплексного лечения, которое может включать терапию или медикаменты.
Кстати, интересный факт: в Индии йога включена в официальную государственную программу профилактики психических расстройств, а в некоторых школах Великобритании проводятся обязательные короткие сессии перед уроками, чтобы снизить стресс у учеников.
