Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Поза собаки или мост? Асаны, которые работают на пресс лучше привычных скручиваний

Асаны йоги укрепляют пресс и стабилизируют корпус — мнение специалистов

Удержание поз из йоги помогает не только развить гибкость, но и серьёзно укрепить мышцы корпуса. Особенно хорошо работают асаны, в которых требуется сохранять равновесие или фиксировать статичное положение. В таких моментах напрягается прямая мышца живота, а также внутренние и внешние косые, отвечающие за силу и устойчивость корпуса.

При этом важно понимать: йога не сжигает жир и не делает живот плоским сама по себе. Для рельефных кубиков придётся снижать процент жира с помощью питания и кардионагрузок. Но регулярная практика асан заметно подтягивает фигуру, формирует красивую осанку и помогает избавиться от болей в спине.

Советы шаг за шагом

Чтобы упражнения приносили пользу, включите их в ежедневный ритуал — например, выполняйте по утрам:

  1. Разогрейтесь лёгкой разминкой.

  2. Удерживайте каждую позу по 30 секунд или восемь дыхательных циклов.

  3. Контролируйте дыхание: вдохи глубокие, выдохи плавные.

  4. Если чувствуете дискомфорт в пояснице или шее — выходите из позы.

  5. Постепенно увеличивайте время фиксации, но не за счёт качества выполнения.

Асаны, которые особенно эффективны для живота: чатуранга дандасана, васиштхасана, сету бандха сарвангасана, анджанеясана, навасана, вирабхадрасана I, адхо мукха шванасана, урдхва мукха шванасана, врикшасана и паривритта триконасана. Каждая из них прорабатывает разные зоны — от прямых мышц до стабилизаторов и диафрагмы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять позы без контроля за положением таза и плеч.
  • Последствие: перегрузка поясницы, боль в шее.
  • Альтернатива: использовать коврик с разметкой, зеркало или видеогайд.
  • Ошибка: задерживать дыхание в статике.
  • Последствие: повышается давление, теряется концентрация.
  • Альтернатива: считать дыхательные циклы, использовать таймер.
  • Ошибка: слишком быстро пытаться освоить сложные варианты, например лодку с прямыми ногами.
  • Последствие: потеря равновесия, риск травмы.
  • Альтернатива: упрощённые модификации с согнутыми ногами или с использованием йога-блока.

А что если…

Если у вас мало времени, не обязательно проходить все десять асан. Достаточно выбрать три-четыре позы, которые чувствуются наиболее комфортно, и чередовать их через день. А для тех, кто много работает за компьютером, особенно полезны мост, поза собаки мордой вниз и перевёрнутый треугольник — они снимают нагрузку со спины и возвращают ясность голове.

FAQ

Как выбрать коврик для занятий?
Для практики дома подойдёт коврик толщиной 4-6 мм с нескользящей поверхностью. Для уличных занятий лучше взять более плотный и влагостойкий.

Сколько стоит базовый инвентарь для йоги?
Коврик, блоки и ремень обойдутся в среднем от 3 до 5 тысяч рублей, в зависимости от бренда и материала.

Что лучше для живота — йога или фитнес?
Йога укрепляет мышцы и улучшает осанку, фитнес помогает быстрее сжечь жир. Лучший вариант — сочетать практики.

Мифы и правда

Миф: йога заменяет силовые тренировки.
Правда: йога укрепляет мышцы, но не даёт такого прироста силы, как работа с гантелями или штангой.

Миф: статические позы убирают жир с живота.
Правда: локального жиросжигания не существует, йога лишь делает мышцы крепче и визуально подтягивает тело.

Миф: йога безопасна для всех без исключений.
Правда: при проблемах с суставами или позвоночником нужна консультация врача и адаптированные варианты поз.

Сон и психология

Практика йоги вечером помогает расслабиться, снизить уровень стресса и улучшить сон. Асаны с глубоким дыханием нормализуют работу нервной системы и снижают тревожность. Многие отмечают, что регулярные занятия помогают справляться с перееданием, ведь тело становится более чувствительным к сигналам насыщения.

Три интересных факта

  • В позе лодки активно работает диафрагма, поэтому она улучшает дыхание.
  • Мост укрепляет не только пресс, но и ягодицы, что помогает при длительном сидении.
  • В перевёрнутом треугольнике задействованы глубокие мышцы спины, которые редко работают в обычных тренировках.

Исторический контекст

Асаны, используемые сегодня для укрепления живота, имеют древние корни. В текстах йогической традиции они упоминались ещё в III веке до н. э., но выполнялись скорее для духовной практики. В ХХ веке с развитием хатха-йоги акцент сместился в сторону физической пользы. Сейчас такие позы часто используют в фитнес-клубах и онлайн-программах наряду с пилатесом и функциональными тренировками.

Медицинский эксперт Зорина: координационные упражнения снижают риск падений сегодня в 19:10

Эти упражнения ставят мозг и мышцы в один строй — тело начинает слушаться

Эти упражнения помогут развить ловкость и баланс, снизить риск травм и даже улучшить работу мозга. Всё это можно делать дома без тренажёров.

Мяч, который заменяет зал: как фитбол прокачивает тело сильнее тренажёров

Универсальный мяч поможет нагрузить все группы мышц, развить баланс и снять напряжение. Узнайте, как составить эффективную тренировку дома.

Как поддержка команды может повлиять на будущее Смолова

Дмитрий Кузнецов назвал историю с уголовным делом против Фёдора Смолова провокацией и пообещал поддержку футболисту.

Один из самых стабильных российских вратарей рискует начать всё заново

Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало Сейбрс» после сезона в "Сан-Хосе Шаркс".

Глушаков раскрыл главную беду российского футбола

Денис Глушаков назвал низкие зарплаты детских тренеров и коррупцию главными проблемами российского футбола, предложив пути их решения.

Хоккеист возле минивэна для избранных: что делает Овечкин с редким Aurus

В Москве заметили Александра Овечкина рядом с редким минивэном Aurus Arsenal, который официально доступен только госструктурам.

Простые упражнения в кресле, которые спасают от усталости в полёте

Простые упражнения прямо в кресле помогут избежать отёков и усталости во время перелёта. Эксперт рассказывает, как сделать дорогу комфортнее.

Тренировки без гантелей, но с эффектом спортзала: комбинации, которые прокачают всё тело

Забудьте о скучных приседаниях и отжиманиях: этот комплекс сочетает силу, выносливость и координацию, превращая тренировку в игру.

