Тихий страх йогов: почему зал смеётся не там, где нужно

Оказаться в "собаке мордой вниз" и вдруг услышать характерный звук — знакомая ситуация для многих практикующих йогу. И хотя момент кажется неловким, на самом деле в этом нет ничего необычного: сочетание скручиваний, растяжки и глубокой релаксации создаёт идеальные условия для выхода газа.

Почему же во время йоги это случается чаще, чем, скажем, на пробежке? Давайте разберёмся. В этом нам поможет физиотерапевт Рэйчел Гелман.

Основные причины "йога-пердунчиков"

Слабые мышцы тазового дна

Тазовое дно — это своего рода "гамак" из мышц, поддерживающий мочевой пузырь, кишечник и у женщин — матку. Если эти мышцы ослаблены (после родов, с возрастом или из-за травм), контролировать работу анального сфинктера становится сложнее. В результате — непроизвольный выпуск газа в позах вроде "голубя".

Интересный факт: исследования показывают, что практика мулабандхи, особой техники йоги для укрепления корневой чакры, может значительно улучшить состояние тазового дна.

Скручивания и давление на живот

Любые позы, где тело изгибается или сжимает брюшную полость, способствуют высвобождению воздуха. Дополнительное внутрибрюшное давление буквально выталкивает газ наружу.

Полное расслабление

Йога учит отпускать напряжение, но вместе с ним расслабляются и сфинктеры. Газ удержать гораздо сложнее, чем твёрдое содержимое кишечника, поэтому он выходит свободнее, когда тело и ум пребывают в покое.

Беременность

У будущих мам уровень прогестерона повышается, и мышцы, включая анальный сфинктер, становятся мягче. Плюс ребёнок в третьем триместре давит на органы, замедляя пищеварение, что усиливает газообразование.

Период после родов

Хотя уровень гормонов быстро приходит в норму, мышцы таза могут быть травмированы во время родов. Это снижает способность удерживать газ, и восстановление иногда требует недель или даже месяцев.

Ускорение пищеварения

Любая активность, включая йогу, усиливает перистальтику — движение пищи по кишечнику. Вместе с ней быстрее двигаются и газы. Именно поэтому во время тренировок их "утечка" вполне ожидаема.





Как избежать неловких моментов на коврике

Следите за рационом перед практикой. Капуста, бобовые, молочные продукты, газировка и жвачка заметно увеличивают газообразование. Лучше воздержаться от них перед занятием.

Сделайте лёгкую разминку. Прогулка или пробежка помогут "освободить" кишечник заранее.

Меньше воздуха внутрь. Не пейте через соломинку, не курите и старайтесь есть медленно, не разговаривая во время еды.





Немного спокойствия в завершение

Даже если вы невольно "подпортили воздух" в студии йоги — не спешите смущаться. Это абсолютно физиологично и знакомо большинству практиков. Более того, преподаватели йоги относятся к этому с полным пониманием.

Главное помнить: йога не только укрепляет тело и дух, но и помогает наладить работу пищеварительной системы. А значит, иногда лёгкий казус может стать лишь подтверждением того, что ваше тело работает так, как должно.