Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение "Собака мордой вниз"
Упражнение "Собака мордой вниз"
© Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Тихий страх йогов: почему зал смеётся не там, где нужно

Причины метеоризма во время йоги назвала физиотерапевт Рэйчел Гелман

Оказаться в "собаке мордой вниз" и вдруг услышать характерный звук — знакомая ситуация для многих практикующих йогу. И хотя момент кажется неловким, на самом деле в этом нет ничего необычного: сочетание скручиваний, растяжки и глубокой релаксации создаёт идеальные условия для выхода газа.

Почему же во время йоги это случается чаще, чем, скажем, на пробежке? Давайте разберёмся. В этом нам поможет физиотерапевт Рэйчел Гелман.

Основные причины "йога-пердунчиков"

Слабые мышцы тазового дна

Тазовое дно — это своего рода "гамак" из мышц, поддерживающий мочевой пузырь, кишечник и у женщин — матку. Если эти мышцы ослаблены (после родов, с возрастом или из-за травм), контролировать работу анального сфинктера становится сложнее. В результате — непроизвольный выпуск газа в позах вроде "голубя".

Интересный факт: исследования показывают, что практика мулабандхи, особой техники йоги для укрепления корневой чакры, может значительно улучшить состояние тазового дна.

Скручивания и давление на живот

Любые позы, где тело изгибается или сжимает брюшную полость, способствуют высвобождению воздуха. Дополнительное внутрибрюшное давление буквально выталкивает газ наружу.

Полное расслабление

Йога учит отпускать напряжение, но вместе с ним расслабляются и сфинктеры. Газ удержать гораздо сложнее, чем твёрдое содержимое кишечника, поэтому он выходит свободнее, когда тело и ум пребывают в покое.

Беременность

У будущих мам уровень прогестерона повышается, и мышцы, включая анальный сфинктер, становятся мягче. Плюс ребёнок в третьем триместре давит на органы, замедляя пищеварение, что усиливает газообразование.

Период после родов

Хотя уровень гормонов быстро приходит в норму, мышцы таза могут быть травмированы во время родов. Это снижает способность удерживать газ, и восстановление иногда требует недель или даже месяцев.

Ускорение пищеварения

Любая активность, включая йогу, усиливает перистальтику — движение пищи по кишечнику. Вместе с ней быстрее двигаются и газы. Именно поэтому во время тренировок их "утечка" вполне ожидаема.

Как избежать неловких моментов на коврике

  • Следите за рационом перед практикой. Капуста, бобовые, молочные продукты, газировка и жвачка заметно увеличивают газообразование. Лучше воздержаться от них перед занятием.
  • Сделайте лёгкую разминку. Прогулка или пробежка помогут "освободить" кишечник заранее.
  • Меньше воздуха внутрь. Не пейте через соломинку, не курите и старайтесь есть медленно, не разговаривая во время еды.

Немного спокойствия в завершение

Даже если вы невольно "подпортили воздух" в студии йоги — не спешите смущаться. Это абсолютно физиологично и знакомо большинству практиков. Более того, преподаватели йоги относятся к этому с полным пониманием.

Главное помнить: йога не только укрепляет тело и дух, но и помогает наладить работу пищеварительной системы. А значит, иногда лёгкий казус может стать лишь подтверждением того, что ваше тело работает так, как должно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм сегодня в 13:19

Одно упражнение, которое особенно важно мужчинам после 50

Фитнес-эксперт рассказал, какое простое упражнение помогает мужчинам старше 50 лет укрепить мышцы, суставы и ускорить замедлившийся обмен веществ. Движение «конькобежец» легко выполнять дома и не требует специального оборудования.

Читать полностью » Врач Сулим перечислила продукты и привычки, мешающие убрать жир с живота сегодня в 12:16

7 упражнений, которые эффективно сжигают жир в области живота

Фитнес-тренер Александра Сулим объяснила, почему пивной живот не уходит без диеты, и назвала упражнения, которые действительно работают на «втягивание» талии. Рассказываем, как сочетать питание и тренировки для быстрого результата.

Читать полностью » Ракеточные виды спорта эффективнее бега и плавания для долголетия сегодня в 11:12

Хотите прожить на 10 лет дольше? Учёные назвали самый полезный спорт

Учёные выяснили, что больше всего продлевают жизнь не бег и не плавание. Исследования показали: регулярные занятия теннисом и бадминтоном снижают риск смерти почти вдвое. Почему ракеточные виды спорта оказались лидерами — рассказываем.

Читать полностью » Бекхэмы, Уильямс и Федерер: как спортивные семьи зарабатывают миллионы вне спорта сегодня в 10:08

Когда союз сильнее корта: спортивные тандемы, покорившие бизнес

Не только медали и кубки — эти спортивные пары доказали, что любовь и совместный бизнес приносят не меньшие победы. От Бекхэмов до Федереров — рассказываем, как звездные супруги заработали сотни миллионов вне стадиона.

Читать полностью » Короткая тренировка AMRAP с гирей для ног названа эффективной врачами сегодня в 9:50

Гиря весом 10 кг — и ноги горят так, будто вы прошли марафон

Узнайте, как 5-минутная тренировка с гирей в формате AMRAP может заменить полноценный день ног и прокачать выносливость без долгих часов в зале.

Читать полностью » Врач спортивной медицины Стивен Коллина: бег не вызывает остеоартроз сегодня в 9:10

Бег, который разрушает суставы или спасает их: правда об артрозе

Можно ли бегать при артрозе? Врачи уверяют, что да. Узнайте, какие шесть правил помогут сохранить суставы здоровыми и не отказываться от любимого спорта.

Читать полностью » Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч сегодня в 8:50

Два одинаковых упражнения — два разных исхода: какой выбор решает судьбу плеч

Military press и жим за головой кажутся похожими, но разница огромна: одно укрепляет плечи, другое может навредить. Узнайте, что выбрать и почему.

Читать полностью » Александра Орр назвала пять преимуществ тяги с разножкой для ягодиц и задней поверхности бедра сегодня в 8:10

Тяга с разножкой: простой способ накачать ягодицы без тренажёров

Тяга с разножкой — упражнение, которое не только укрепляет ноги и ягодицы, но и учит балансировать. Узнайте, почему оно может стать ключом к прогрессу.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В Лос-Анджелесе спасли 5-метрового питона, выброшенного в мусорный контейнер
Дом

Как нельзя чистить холодильник — опасные компоненты по данным эксперта
ЮФО

В Крыму начался сбор нектаринов
Наука и технологии

Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов
Дом

Приёмы оформления кровати в интерьере спальни — рекомендации эксперта
Авто и мото

"Автостат": японские мотоциклы заняли 50% рынка подержанной техники в России
Наука и технологии

Астрономы открыли новую луну Урана с помощью телескопа James Webb
Авто и мото

Игорь Матвиенко назвал "Тополиный пух" и "Где-то" ключевыми для себя песнями в истории "Иванушек International"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru