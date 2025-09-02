Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза ребенка в йоге
Поза ребенка в йоге
© commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Йога ломает стереотипы: почему 30 минут в день меняют жизнь навсегда

Йога для всех: инструктор Наталия Табило представила 30-дневный челлендж

Многие до сих пор уверены, что йога — это занятие для молодых, гибких и обеспеченных. Кажется, будто нужно уметь скручиваться в сложные позы или иметь дорогой абонемент в студию. Но это не так: практиковать йогу может каждый, независимо от возраста, опыта или физических особенностей.

Йога для всех

Чтобы доказать это, учитель и создатель проекта Yoga for All Bodies Наталия Табило подготовила специальный 30-дневный челлендж.

"Моя миссия — делиться йогой с позиции свободы, предлагая варианты и адаптации, чтобы практику могли освоить люди любого возраста, телосложения и уровня", — сказала инструктор Наталия Табило.

Главная идея — позволить себе исследовать возможности тела, не сравнивать себя с другими и выбирать те варианты, которые комфортны именно сегодня.

В чем суть челленджа

Каждый день участникам предлагается одна простая поза. Её нужно удерживать от 30 до 60 секунд, дважды в течение дня. Это можно делать в перерыве на работе, дома между делами или когда хочется немного расслабиться.

Йога помогает не только укрепить мышцы, но и перезагрузить мозг: несколько минут спокойного дыхания и растяжки возвращают концентрацию и снижают стресс.

"Хочу, чтобы вы осознали: да, я могу заниматься йогой! Практика — это не только акробатика из соцсетей", — отметила Наталия Табило.

Какие позы включены

Программа построена так, чтобы задействовать всё тело и при этом не перегружать новичков.
• Первая неделя: простые позы сидя, лёгкие прогибы и мягкие скручивания.
• Вторая неделя: базовые асаны для спины, растяжки и восстановления.
• Третья неделя: стоячие позы, работа с балансом и укрепление ног.
• Четвёртая неделя: расслабляющие и восстанавливающие практики для завершения цикла.

Каждое упражнение можно адаптировать под себя: использовать ремни, блоки, полотенца или даже книги, если нет специальных аксессуаров.

Как принять участие

  1. Скачайте или распечатайте календарь с позами на каждый день.

  2. Присоединитесь к группе челленджа в социальной сети, где более 58 тысяч участников делятся опытом и поддерживают друг друга.

  3. Возьмите коврик или подручные средства. Всё необходимое легко заменить тем, что уже есть дома.

  4. Практикуйте каждый день, отмечая свой прогресс.

  5. В конце 30 дней отпразднуйте результат и поделитесь впечатлениями в сообществе.

Почему это работает

Йога не требует часов свободного времени — достаточно пары минут в день. Постепенно такие маленькие практики формируют привычку заботиться о теле и психике. Главное правило — слушать себя и не выполнять позу, если она вызывает дискомфорт. Всегда можно заменить её на более подходящую.

В завершение челленджа участники отмечают, что начинают лучше чувствовать своё тело, становятся спокойнее и увереннее в себе. Этот опыт помогает не только на коврике, но и в жизни — например, учит устанавливать личные границы и заботиться о собственных потребностях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты по фитнесу сравнили нагрузку при классических и сумо-приседаниях сегодня в 19:10

Два варианта одного упражнения, и лишь один меняет тело кардинально

Узнайте, чем отличаются классические и сумо-приседания, какие мышцы они развивают и как постепенно усложнять тренировку.

Читать полностью » Норма отжиманий по возрасту у мужчин и женщин названа врачами сегодня в 16:10

Ошибки в технике отжиманий: привычки, которые разрушают суставы

Узнайте, сколько отжиманий считается нормой в разном возрасте и какие вариации упражнения помогут развить силу, выносливость и уверенность в движениях.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, помогающие убрать жир с боков и живота сегодня в 15:50

Лишний жир на боках: скрытая причина, о которой забывают даже спортсмены

Бока и живот — одни из самых упрямых зон для похудения. Но правильные привычки в питании и движении помогут изменить фигуру без крайних мер.

Читать полностью » Джоуи Турман: упражнение cable hammer curl снижает нагрузку на суставы сегодня в 15:30

Один простой хват, и бицепс растёт быстрее: секрет cable hammer curl

Узнайте, как упражнение cable hammer curl помогает укрепить бицепсы и предплечья, почему оно снижает нагрузку на суставы и как правильно его выполнять.

Читать полностью » Почему пот может пахнуть аммиаком при тренировках — объяснил физиотерапевт Джейкоб ВанДенМеерендонк сегодня в 15:10

Пот пахнет аммиаком: сигнал организма, который нельзя игнорировать

Пот помогает телу справляться с перегревом, но иногда он приобретает резкий аммиачный запах. Почему это происходит и стоит ли бить тревогу?

Читать полностью » Ирина Ротач: укрепить пресс можно за пять минут в день при регулярных тренировках сегодня в 14:12

Мини-тренировка, которая работает на пресс лучше долгих занятий

Можно ли накачать пресс за 5 минут в день? Фитнес-эксперт рассказала о комплексе упражнений и главном условии появления рельефа.

Читать полностью » Эксперты: система Чарльза Поликвина помогает преодолеть плато в росте мышц сегодня в 13:08

Почему метод Поликвина называют самым жёстким в бодибилдинге

Как преодолеть плато в тренировках? Легендарный тренер Чарльз Поликвин предложил систему, которая объединяет силу, массу и выносливость.

Читать полностью » Эксперт: прокачать спину можно дома с помощью утяжелителя и эспандера сегодня в 12:04

Два простых упражнения, которые сделают спину крепкой

Как прокачать спину без спортзала? Чемпион мира по самбо показал простые упражнения с бутылкой воды и резиновой лентой.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Дом

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Наука и технологии

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах
Садоводство

Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet