Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Йога творит с телом странные вещи уже через пару недель — но это только начало

Йога улучшает гибкость и снижает стресс — вывод из обзора Journal of Evidence-Based CAM

Как скоро йога начнёт менять ваше тело? Ответ зависит не только от регулярности практики, но и от того, что именно вы хотите изменить. Гибкость? Силу? Психоэмоциональное состояние? Или всё вместе?

Йога как путь к силе и гибкости

Многие воспринимают йогу как исключительно расслабляющую практику. Но если вы пробовали встать в "планку" или удерживать позу "воина" на протяжении 10 вдохов, то знаете — это не просто медитация на коврике.

Продвинутые стили вроде Аштанга, Виньяса или пауэр-йога активно прокачивают силу, баланс и выносливость. Они заставляют тело работать в изометрическом режиме — удержание поз без видимого движения, но с мощным напряжением мышц. Это, в свою очередь, укрепляет суставы и предотвращает травмы.

С другой стороны, спокойные практики, такие как йин или восстановительная йога, дарят гибкость и снимают стресс. Если вы будете заниматься ими хотя бы четыре раза в неделю по 20 минут, то заметите явные изменения уже через восемь недель.

Сколько времени потребуется, чтобы "войти в форму"?

"Через пару недель практики большинство ощущает, что упражнения становятся легче", — говорит инструктор Пол Варлоски. Но чтобы увидеть стойкие изменения в теле — от силы до осанки — потребуется 1,5-2 месяца регулярных занятий.

Причём в первые недели вы, скорее всего, заметите не рост мышц, а то, как ваш мозг и тело начинают работать слаженнее — это так называемая нейроадаптация. А вот реальные изменения в мышцах и выносливости фиксируются только после 16 полноценных тренировок.

Йога и похудение: есть ли связь?

Сама по себе йога не даст мощного калорийного сжигания — например, хатха-йога тратит столько же калорий, сколько прогулка пешком. Однако это не делает её бесполезной для похудения.

Исследования показывают, что практикующие йогу люди чаще выбирают полезную еду, двигаются больше в быту и реже переедают. Йога помогает улучшить осознанность и отношение к собственному телу — а это ключ к долгосрочным переменам.

Даже в небольшом исследовании 2016 года женщины, сбросившие вес с помощью йоги, отмечали важную роль поддержки сообщества и переключение внимания с цифр на весах на общее благополучие.

Комбинируйте йогу с другими тренировками

Если ваша цель — комплексная трансформация тела, стоит сочетать йогу с силовыми и кардио-нагрузками. Например, быстрая йога перед силовой тренировкой поможет разогреть мышцы, а медленная практика после — снять напряжение.

Также йога вполне может дополнять кардионагрузки: активные стили типа Виньяса засчитываются как умеренная аэробная активность по рекомендациям Минздрава США.

Вариантов сочетаний — масса: от тренажёрного зала до танцев и плавания. Главное — не зацикливаться на одном направлении и дать телу всё необходимое: силу, выносливость, гибкость и отдых.

