Упражнение "Собака мордой вниз"
Упражнение "Собака мордой вниз"
© Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Йога, которая меняет тело и мозг: неожиданный эффект простых поз

Польза йоги для здоровья: исследователи перечислили основные эффекты практики

Йога — это не только способ поддерживать тело в тонусе, но и практика, которая благотворно влияет на психику, снижает уровень стресса и помогает сосредоточиться. Она доступна каждому, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Разные направления йоги

Существует множество стилей, и каждый может найти подходящий. Одни формы направлены на медитацию и расслабление, например slow flow, другие — более интенсивные и физически нагружающие, такие, как хатха-йога. В приложении Lose It! можно отмечать занятия различными стилями: от классической хатхи и силовой йоги до воздушной или практики Сурья Намаскар.

Йога уникальна тем, что остаётся вне конкуренции. Она помогает мягко выходить за пределы привычного комфорта, развивая одновременно и тело, и ум.

Что включает практика

Полноценное занятие йогой объединяет несколько элементов:
• асаны — работа с телом через позы;
• дыхательные техники;
• релаксацию;
• медитацию.

Особое внимание уделяется осознанности: человек учится воспринимать своё тело и ощущения без критики и с уважением к своим возможностям.

Основные плюсы йоги

Регулярная практика способна менять не только самочувствие, но и привычки:

  1. Улучшается гибкость, осанка и баланс.

  2. Укрепляются мышцы и кости.

  3. Активизируется кровообращение и работа сердца.

  4. Может снижаться давление.

  5. Уровень кортизола и стресс уменьшаются.

  6. Повышается настроение.

  7. Активнее работает лимфатическая система, что укрепляет иммунитет.

  8. Повышается спортивная результативность.

  9. Развивается осознанное питание: исследования показывают, что практикующие йогу внимательнее относятся к процессу еды.

  10. Поддерживается вес: по данным учёных, регулярные занятия снижают риск набора лишнего веса в среднем возрасте и помогают похудеть людям с избыточной массой.

Простая практика дома

Начинать лучше с базовых движений, объединённых в виньясу — плавный поток поз. При необходимости можно использовать блоки, полотенце, стул или верёвку для облегчения упражнений.

Горная поза

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела, ладони вперёд. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Наклон вперёд

Наклонитесь от бёдер вниз, не напрягая шею. Руки опускаются к полу или голеням. Колени не фиксируйте слишком жёстко.

Планка

Ладони и стопы на ширине плеч, спина ровная. Живот подтянут к позвоночнику. Можно выполнять с колен.

Чатуранга

Медленно опускайтесь на пол, удерживая локти прижатым к корпусу. Упрощённый вариант — с колен.

Расширенная кобра

Лягте на живот, поднимите грудь, выпрямите руки. Плечи отведите вниз, голова остаётся в линии с позвоночником.

Собака мордой вниз

Опираясь на ладони, поднимите бёдра вверх, образуя угол. Шея расслаблена. При усталости можно перейти в позу ребёнка.

Воин I

Из планки сделайте шаг вперёд, руки поднимите вверх. Передняя нога согнута под углом 90°, задняя стопа развёрнута перпендикулярно.

Воин II

Поверните корпус боком, вытяните руки в стороны.

Воин III

Перенесите вес на переднюю ногу, руки вытяните вперёд, задняя нога поднята.

Треугольник

Опустите руку к голени или блоку, другую вытяните вверх. Тело слегка поворачивается, взгляд направлен вверх.

Перевёрнутый треугольник

Положение ног сохраняется, но вниз опускается противоположная рука, а вторая тянется к потолку.

Йога сочетает физические нагрузки и психологическую гармонию. Попробуйте разные стили и выберите тот, который ближе именно вам. Практика подходит каждому и помогает сделать жизнь более осознанной и здоровой.

