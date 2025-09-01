Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йога летом
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:54

Бессонница сдаёт позиции: простая практика обошла лекарства и добавки

Учёные из Харбина: виньяса-йога эффективнее таблеток и чая при хронической бессоннице

Когда бессонница превращается в привычного спутника, многие хватаются за проверенные методы: тёплый чай с травами, аромат лаванды, отказ от телефона перед сном. Но бывает, что даже эти меры не помогают. Учёные нашли другое решение, и оно не связано ни с таблетками, ни с добавками. Лучшее средство от бессонницы — коврик для йоги.

Йога как лекарство от ночных тревог

Недавний метаанализ, проведённый исследователями из Харбинского университета спорта, охватил более 2500 человек с хроническими проблемами сна. Учёные изучили 30 клинических испытаний и пришли к выводу: регулярная йога улучшает сон эффективнее, чем привычные успокаивающие методы. Особенно сильный эффект дала виньяса-йога — динамическая практика, где каждое движение связано с дыханием.

Всего два получасовых занятия в неделю уже заметно повышают качество сна. При правильной практике к концу тренировки тело оказывается полностью уставшим, дыхание становится ровным, а нервная система — расслабленной.

Почему именно виньяса

Главная особенность виньясы в том, что каждое движение сопровождается вдохом или выдохом. Создаётся ощущение потока, похожего на медитацию в движении. Организм одновременно получает физическую нагрузку и глубокое дыхательное упражнение. Такой союз активизирует парасимпатическую нервную систему — именно она отвечает за состояние спокойствия и восстановление.

Исследования показали: дыхание во время практики меняет мозговые волны, снижает уровень тревожности и облегчает засыпание. Ни один другой вид тренировки не дал столь выраженного двойного эффекта.

Йога против традиционных нагрузок

Учёные сравнили йогу с другими видами активности. Второе место заняла обычная ходьба, третье — силовые тренировки. Кардио и бег не показали значимых результатов. Видимо, секрет не в скорости или интенсивности, а в осознанности дыхания и контроле над телом.

Короткий комплекс перед сном

Чтобы почувствовать эффект, вовсе не обязательно тратить часы. Достаточно выделить 25-30 минут вечером.

  1. Настрой (5 минут). Сядьте или лягте, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и длинный выдох.
  2. Разогрев (10-15 минут). Кошка-корова, наклон вперёд, боковая растяжка и "нитка в иглу" помогут снять зажимы.
  3. Расслабление (5-10 минут). Поза голубя, мягкая растяжка задней поверхности ног, подтягивание колена к груди.
  4. Финал (5 минут). "Ноги вверх по стене", наклонный угол и савасана — поза полного покоя.

Эта последовательность постепенно снимает напряжение, замедляет дыхание и подготавливает организм ко сну.

Вместо привычного чая или таблеток попробуйте расстелить коврик для йоги. Динамичная практика не только укрепит тело, но и даст то самое состояние умиротворения, когда сон приходит естественно и без усилий.

