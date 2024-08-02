Союзники Украины начали волноваться по причине слишком большого влияния руководителя офиса президента Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского Андрея Ермака, в руках которого на сегодняшний день находится слишком много власти. Об этом информирует американская компания Bloomberg.

В информационном агентстве указывают на то, что некоторые из союзников Украины начинают всё больше волноваться из-за осознания, как сильно принятие тех или иных решений зависит от экс-кинопродюсера Андрея Ермака, который является на данный момент единственным посредником между государством и главой Украины по версии Запада, у которого есть право голоса абсолютно во всех направлениях.

Кроме того, автор подмечает, что власти у руководителя офиса президента Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Зеленского больше, чем у всех его предшественников. Андрей Ермак решал вопросы, которые касаются поставок вооружения, контроля за обменом взятых в плен людей и так далее.

Фото: Flickr / President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)