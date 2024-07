Соединённые Штаты Америки навряд ли захотят отдать собственные денежные средства на восстановление Украины. Об этом информировал аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в публикации американского издания о международных отношениях National Interest.

В статье сообщается, что основная трудность заключается в том, что налогоплательщики Штатов не заинтересованы отдавать собственные денежные средства на восстановление Украины. Также отмечается, что Соединённые Штаты Америки уже отдали 175 млрд долларов на военную поддержку данного государства.

Макс Приморак считает, что граждане США недовольны тем, как в столице и крупнейшем по населению городе Украины относятся к многочисленным долгам перед кредиторами Запада. Эксперт добавил, что сначала Украина будет вынуждена расплатиться с предыдущими обязательствами, а уже потом надеяться на какую-нибудь поддержку.

Фото: Flickr / USCapitol (the image is in the public domain)