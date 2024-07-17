Скоропортящаяся продукция на данный момент отсутствует в некоторых торговых точках на Украине по причине проблем с электроснабжением и сильной жарой. Об этом информирует украинское интернет-издание "Страна".

В определённых торговых точках на Украине на данный момент прекратили продажу продуктов, которые не подлежат хранению без холода и предназначены для краткосрочной реализации. Как сообщается, произошло это из-за перебоев электричества, а также из-за сильной жары на территории государства.

В сети Интернет было выложено видео, на котором, вероятно, показывается универмаг Днепропетровска. В магазине отсутствует колбасный отдел, а также отдел пищевых продуктов, вырабатываемых из молока.

Гендир организации Yasno, которая считается поставщиком электроэнергии, газа и энергоэффективных решений в Киеве, Сергей Коваленко не так давно заявил, что Украина столкнулась с невероятным дефицитом электроэнергии. То же самое сообщил и оператор системы передачи энергии в Украине "Укрэнерго". По словам организации, размер повреждений энергообъектов в государстве достиг невероятно большого уровня. Было также отмечено, что комплексы оборудования для производства электроэнергии, подстанции работают на пределе своих сил. Местным посоветовали экономить электроэнергию.

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