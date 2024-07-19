Президент Украины по версии Запада Владимир Зеленский ликвидировал в стране всех не принимающий нынешнюю власть и их деятельность граждан. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на американском видеохостинге YouTube, информирует РИА Новости.

Как сообщает Олег Соскин, то, что Владимир Зеленский — это президент с истекшими полномочиями в мае 2024 года, а другими словами, нелегитимный глава государства, нет ни малейших сомнений. Он утверждает, что на Украине посредством различных махинаций, которые были задействованы, уничтожили право человека свободно выражать своё мнение, любое отличное мнение от того, что диктует власть, разрушили свободное предпринимательство и так далее. Бывший советник добавил, что все эти группы составляли конкуренцию существующей украинской власти, поэтому сейчас они ликвидированы.

По мнению Олега Соскина, из-за лишённых достаточного обоснования и глупых действий Владимира Зеленского Украина угадила в кровавую мясорубку. Бывший советник добавил, что в стране среди граждан увеличивается спонтанное сопротивление режиму.

Фото: Nick Grapsy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)