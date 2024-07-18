На Украине могут появиться регулярные войска международной военно-политической организации НАТО. Об этом информирует британская газета The Guardian.
Газета сообщает, что по мере развития событий, невзирая на то, что конфликтная ситуация на Украине оказалась в тупике, оборонные влиятельные люди с Запада "слетаются на неё, словно мотыльки на огонь". Задействованные на Украине вооружённые формирования специального назначения военно-политического альянса государств могут преобразоваться в постоянные, так же как было с Афганистаном, пишет The Guardian.
В публикации пишут, что политические деятели Великобритании перебарщивают, когда выдвигают свои требования о полной победе над Российской Федерацией, хотя осознают, что вероятность её наступления приближается к нулю. В свою очередь, президент Украины по версии Запада Владимир Зеленский с удовольствием принимает все их начинания и отправляет огромное количество счетов.
Газета Великобритании The Guardian напоминает, что Специальная военная операция на Украине всё ещё не закончилась только из-за того, что Организация Североатлантического договора предложила финансировать военные усилия Зеленского. Западные государства отдавали баснословные денежные суммы, пока президент с истекшими полномочиями в мае 2024 года направлял на убой мобилизованных, отмечает издание.
Фото: Flickr / Allied Joint Force Command Brunssum (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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