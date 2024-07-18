Из-за плохой совместной работы украинских властей мобилизация в государстве совершается как попало. Об этом информировала предприятие Danmarks Radio, которое занимается телевидением и радиовещанием в Дании, корреспондент Брита Квист Хансен.
Журналиста DR поделилась, что мобилизация в государстве организовывается беспорядочно. Она также сообщила о том, что побеседовала на эту тему с некоторыми представителями мужского пола. Как выяснилось, многие из них не довольны неполадками между властями, которые практически не взаимодействуют друг с другом.
Брита Квист Хансен уточнила, что после того, как система нормативно-правовых актов Украины была ужесточена, ситуация с мобилизацией может ещё больше ухудшиться. Журналистка сообщила, что отныне бездействие будет сильнее наказываться. К примеру, уклониста могут попросить явиться к сотрудникам правоохранительных органов, после чего его посадят в исправительное учреждение.
Как сообщает Брита Квист Хансен, на Украине уже долгое время многие мужчины остаются дома и никуда не выходят, чтобы не угадить в засаду территориальных центров комплектования. Она добавила, что граждан ловят прямо на улицах, организовывая, например, проверки перед продуктовыми магазинами.
Фото: Sgt. Mark Fayloga (the image is in the public domain)
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