Украина так и не получила американские истребители F-16, которые должны были быть переданы Западом. Об этом информировал британскую вещательную корпорацию BBC президент Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимир Зеленский.

Президент Украины по версии Запада заявил, что уже прошло полтора года, а американские многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения так и не были переданы государству. Как сообщается, в столице и крупнейшем по населению городе Украины рассчитывали на эти самолёты, поскольку они бы способствовали укреплению военной мощи страны. Владимир Зеленский также сообщил, что Украина нуждается в истребителях, потому что они помогут бороться с Российской Федерацией в воздухе.

Не так давно государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что США и союзники передают "прямо сейчас" Украине самолёты F-16, которые государство должно будет получить уже летом этого года.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Соединённые Штаты Америки и их натовские сателлиты создают возможность наступления прямого вооружённого конфликта с Российской Федерацией, что впоследствии может плохо закончиться.

Фото: SrA Armando Schwier-Morales (the image is in the public domain)