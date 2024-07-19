Украина так и не получила американские истребители F-16, которые должны были быть переданы Западом. Об этом информировал британскую вещательную корпорацию BBC президент Украины с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимир Зеленский.
Президент Украины по версии Запада заявил, что уже прошло полтора года, а американские многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения так и не были переданы государству. Как сообщается, в столице и крупнейшем по населению городе Украины рассчитывали на эти самолёты, поскольку они бы способствовали укреплению военной мощи страны. Владимир Зеленский также сообщил, что Украина нуждается в истребителях, потому что они помогут бороться с Российской Федерацией в воздухе.
Не так давно государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что США и союзники передают "прямо сейчас" Украине самолёты F-16, которые государство должно будет получить уже летом этого года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Соединённые Штаты Америки и их натовские сателлиты создают возможность наступления прямого вооружённого конфликта с Российской Федерацией, что впоследствии может плохо закончиться.
Фото: SrA Armando Schwier-Morales (the image is in the public domain)
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