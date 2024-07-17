Разваленная энергосистема Украины столкнулась с новой напастью, а точнее, с внезапно нагрянувшей жарой, которая способна полностью уничтожить её. Об этом информирует американская газета The New York Times.
В публикации издания сообщается, что украинская электрическая сеть на протяжении долгого времени подвергалась многочисленным ударам ракет и беспилотных летательных аппаратов со стороны Российской Федерации. По этой причине была нарушена работа многих электростанций. Однако на данный момент перед Украиной стоит новый враг — внезапная и невероятно большая жара. Как сообщается, во многих частях государства в летний период сохраняется длительное повышение температуры воздуха, а точнее, около 40°C.
Дабы не позволить произойти полному разрушению электрической сети, властям пришлось прибегнуть к циклическому отключению потребителей от электросети с целью ограничения объёма потребляемой энергии. На сегодняшний день довольно большое количество домов остаются без электричества как минимум 10 часов, информирует The New York Times.
В прошлом месяце оператор системы передачи Украины с функциями оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины "Укрэнерго" заявил о внедрении ограничений для пользователей электроэнергией на территории всего государства. Организация также отметила, что на данный момент в стране огромное количество повреждений энергообъектов, добавив, что электростанции используются по максимуму. Кроме того, местных настоятельно просят экономить электричество.
Фото: Flickr / Matt Wiebe (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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