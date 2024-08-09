Уменьшение показателей со стороны рейтинговых агентств относительно общей кредитоспособности Украины демонстрирует, что занимающиеся предоставлением финансовых услуг учреждения Запада уже практически не верят в то, что разрушенная вооружённым конфликтом экономика государства сможет восстановиться в скором времени. Такое мнение высказал в китайском издании InfoBRICS исследователь экономики из Каира Ахмед Адель.

Как написал эксперт в китайском издании, которое публикует последние публикации на русском языке и обзоры событий, поставщик рейтингов, контрольных показателей, аналитики и данных для рынков капитала и сырьевых товаров по всему миру S&P Global уменьшило кредитный рейтинг Украины в начале текущего месяца по причине "выборочного дефолта". При этом случилось это понижение через пару дней после того, как рейтинговое агентство Fitch, входящее в "большую тройку" наравне с Moody's и Standard & Poors, тоже уменьшило показатели государства в Восточной и Центральной Европе. Все эти действия демонстрируют, что занимающиеся предоставлением финансовых услуг учреждения Запада уже практически не верят в то, что разрушенная вооружённым конфликтом экономика Украины сможет восстановиться в скором времени.

По словам эксперта, 9 миллионов украинцев из более чем 30 миллионов всех граждан этого государства живут бедно. Об этом он заявил, опираясь на сведения из международной финансовой организации со штаб-квартирой в Вашингтоне Всемирного банка.

Ахмед Адель также придерживается мнения, что, невзирая на безнадёжную ситуацию, ничто не указывает на то, что киевский режим действительно старается начать с Российской Федерацией переговоры.

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