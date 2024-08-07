В Польше рассказали мрачные новости для Киева

Процесс пополнения численности населения в результате деторождений на Украине всё больше уменьшается. Об этом информирует крупный польский веб-портал и новостная онлайн-платформа Interia.
Интернет-портал сообщает, что на Украине ситуация с процессом возобновления новых поколений всё больше ухудшается. Ситуация с демографией в государстве в Восточной и Центральной Европе на сегодняшний день хуже, чем в самые пиковые времена пандемии, которая была вызвана потенциально тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19.
Кроме того, сообщается, что на Украине в первой половине текущего года на каждые три смерти рождался только один ребёнок. Наихудший уровень деторождаемости можно наблюдать в Черниговской области, которая находится на севере Украины, а также Сумской области, располагающейся на северо-востоке государства в Восточной и Центральной Европе. В такой административно-территориальной единице Украины, как Днепропетровская область, наибольший статистический показатель, оценивающий количество смертей. Харьковская область также считается местом с большим уровнем смертности.
Сотрудники средств массовой информации подытожили, что ситуация с сокращением численности населения страны, которая усугубляется вооружённым конфликтом, опустошает Украину.
Фото: commons. wikimedia. org / Nick Grapsy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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