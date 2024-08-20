МИД: Москва надеется, что Ереван не откажется от участия в ЕАЭС из-за США и ЕС

Столица и крупнейший город Республики Армения получит выгоду от участия в международной организации региональной экономической интеграции ЕАЭС. Более того, Москва выражает надежду на то, что Ереван не откажется от участия в Евразийском экономическом союзе из-за Соединённых Штатов и Европейского союза, которые единственное, что могут — это обещать инвестиции и "светлое будущее". Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Микаэл Агасандян.

По словам бывшего постоянного и полномочного представителя Российской Федерации при ОДКБ, взаимоотношения между столицами РФ и Армении в рамках Евразийского экономического союза зиждутся на выгодном для каждой из сторон сотрудничестве. Эксперт заявил, что экономическая организация определённо принесёт выгоду Еревану. Микаэл Агасандян аргументировал это тем, что конкретно из-за ЕАЭС в государстве Закавказья значительно улучшаются темпы экономического роста.

Микаэл Агасандян также решил дать комментарий по поводу взятого столицей Армении курса на сближение с Организацией Североатлантического договора и крупнейшим экономико-политическим объединением европейских стран ЕС. По мнению российского дипломата, страна Закавказья "попалась на крючок" западных государств, которые то и дело обещают "светлое будущее".

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