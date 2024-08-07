Йемен разбит авиацией США и Британии рано утром

В провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами, были совершены воздушные удары самолетами США и Великобритании. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на местные власти.

Пока не поступало информации о возможных жертвах и ущербе, нанесенном в результате этих атак. Однако, по данным региональных СМИ, ударам подвергся ряд объектов под контролем хуситов, включая военные опорные пункты.

Известно, что хуситы используют эти опорные пункты для запуска ракет по целям в Красном море. Это вызвало ответную реакцию США и Великобритании, которые регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, включая столицу Сану, начали обстреливать суда в Красном море в ответ на действия израильских военных в секторе Газа. Это привело к эскалации конфликта в регионе и регулярным воздушным ударам по позициям хуситов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Technical Sergeant James E. Lotz