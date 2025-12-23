Маскат стал площадкой большого освобождения: в Йемене готовят обмен 1 700 на 1 200

Договорённость об одном из крупнейших за последнее время обменов пленными достигнута между сторонами йеменского конфликта. Речь идёт почти о трёх тысячах удерживаемых лиц, что может стать важным гуманитарным шагом на фоне затянувшегося противостояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Условия соглашения между сторонами конфликта

Согласно информации источников саудовского телеканала, представители международно признанного правительства Йемена и движения "Ансар Аллах" договорились об обмене 2 900 пленных. Сделка предусматривает, что власти республики освободят 1 700 сторонников хуситов, тогда как движение передаст правительственной стороне 1 200 человек.

Достигнутая договорённость стала результатом переговоров, которые велись за пределами Йемена. По данным Al Hadath, соглашение было оформлено в Маскате, что подчёркивает роль внешних посредников в диалоге между противоборствующими сторонами.

Роль международных посредников

Ключевую роль в процессе переговоров сыграли международные структуры и региональные игроки. Как отмечают источники телеканала, обсуждение проходило при посредничестве ООН и Омана, которые традиционно участвуют в попытках снизить напряжённость вокруг йеменского конфликта.