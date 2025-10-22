Сканируй, смотри, заказывай: ИИ научился читать меню и подсказывать лучше, чем официант

Платформа Yelp представила масштабное обновление своих сервисов, полностью перестроив поиск и навигацию с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут задавать вопросы естественным языком, использовать голосовой поиск и получать персонализированные ответы от нового AI-помощника, сообщает компания.

AI-помощник для ресторанов, магазинов и достопримечательностей

Главное нововведение — обновлённый AI-помощник, способный отвечать на вопросы о ресторанах, барах, парках, автосалонах, магазинах и других заведениях. Он анализирует описания компаний, сайты, фотографии и отзывы клиентов, чтобы давать точные и полезные ответы.

"Теперь можно спросить не просто "есть ли здесь паста?”, а, например, "какие блюда с морепродуктами здесь самые популярные?” — и получить развернутый ответ", — отмечают представители Yelp.

Помощник также умеет сканировать меню - если вы наведёте камеру на физическое меню, AI распознает текст и изображения, подсветит названия блюд и покажет всплывающие карточки с фото и отзывами.

Например, наведя камеру на позицию Tiramisu, вы сможете сразу увидеть, как выглядит десерт, его рейтинг и отзывы других гостей.

Персональные рекомендации и запоминание предпочтений

AI-помощник теперь запоминает предпочтения пользователя - например, если вы часто ищете вегетарианские кафе или салоны с определённым стилем стрижек, система предложит аналогичные варианты в будущем.

"Мы хотим, чтобы Yelp стал не просто справочником, а вашим персональным гидом по городу", — подчеркнули разработчики.

На страницах заведений появились готовые вопросы, основанные на частых запросах других пользователей, чтобы не пришлось вводить их вручную.

Новый поиск: разговорный, голосовой и контекстный

Yelp обновила строку поиска — теперь можно вводить вопросы в обычной форме речи, как в диалоге:

"Где поесть суши возле набережной?" или "Найди автосервис, который работает по воскресеньям".

Приложение понимает естественный язык и поддерживает голосовой ввод, что делает поиск похожим на взаимодействие с чат-ботом вроде ChatGPT или Perplexity.

Эта функция, по словам компании, делает поиск более диалоговым и наглядным.

Новая визуализация популярных предложений

До сих пор Yelp выделял популярные блюда и напитки только на страницах ресторанов и баров. Теперь эта возможность распространена более чем на 100 категорий бизнеса - от салонов красоты и автомастерских до зоопарков и парков развлечений.

На каждой странице появился раздел "Наиболее упоминаемые", где собраны самые популярные услуги или продукты:

в салонах — типы стрижек или окрашивания;

в автосервисах — часто запрашиваемые виды ремонта;

в кафе — популярные десерты или напитки.

Такой подход делает интерфейс Yelp визуально богаче и удобнее: пользователь сразу видит, за что конкретное место чаще всего хвалят.

Технологический контекст

Yelp не первый игрок, интегрирующий искусственный интеллект в поиск. В ответ на успех ChatGPT и рост популярности поисковых платформ с диалоговым интерфейсом, такие компании, как Google, уже внедрили подобные функции в Поиск и Карты.

Теперь Yelp делает аналогичный шаг, фокусируясь на локальных бизнесах и ресторанах, где визуальные данные и отзывы играют ключевую роль.

Новые функции Yelp Возможности AI-помощник Отвечает на вопросы о бизнесах и услугах, использует данные из отзывов и сайтов Сканирование меню Распознаёт блюда по камере, показывает фото и отзывы Голосовой и разговорный поиск Понимает естественные вопросы, позволяет искать голосом Раздел "Наиболее упоминаемые” Выделяет популярные услуги и продукты в разных категориях Персонализация Запоминает предпочтения и улучшает будущие рекомендации

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: искать нужное место вручную по категориям → Последствие: долгий процесс выбора и лишние клики → Альтернатива: задать вопрос AI-помощнику естественным языком.

• Ошибка: листать меню без контекста → Последствие: сложнее понять, что за блюдо → Альтернатива: использовать AI-сканер меню с отзывами и фото.

• Ошибка: ориентироваться только на рейтинги → Последствие: не видно конкретных сильных сторон бизнеса → Альтернатива: раздел "Наиболее упоминаемые" с популярными услугами.

А что если Yelp станет голосовым гидом?

С появлением голосового и контекстного поиска Yelp превращается в интерактивного городского навигатора, способного в реальном времени подсказывать, куда сходить, где поесть и какую услугу выбрать.

Эксперты считают, что такой подход может превратить приложение в платформу рекомендаций нового поколения, где AI станет связующим звеном между пользователем и локальными компаниями.

Плюсы и минусы обновлений

Плюсы Минусы Удобный разговорный поиск Возможны ошибки в распознавании контекста Персонализация под пользователя Требуется доступ к данным и разрешения Визуальные подсказки по меню Не все заведения поддерживают AI-аннотации Расширенные категории бизнеса Повышенные требования к контенту компаний

FAQ

Можно ли использовать голосовой поиск в приложении Yelp?

Да, новая версия поддерживает голосовые запросы на естественном языке.

Как работает сканирование меню?

Достаточно навести камеру телефона на страницу меню — AI распознает блюда и покажет отзывы о каждом.

Что такое "Наиболее упоминаемые”?

Это раздел, где собраны самые часто обсуждаемые услуги или продукты в конкретном бизнесе.

Когда обновления станут доступны всем пользователям?

Постепенное развёртывание начнётся во вторник, сначала в США, позже — в других регионах.

Будет ли AI-помощник доступен на настольной версии Yelp?

Да, функции появятся и в веб-интерфейсе, и в мобильных приложениях.

Мифы и правда

• Миф: Yelp превращается в чат-бот, как ChatGPT.

Правда: AI-помощник работает внутри Yelp и отвечает только на вопросы о локальных бизнесах.

• Миф: функция доступна только в ресторанах.

Правда: обновления охватывают более 100 категорий компаний.

• Миф: для работы AI требуется подписка.

Правда: все функции доступны бесплатно, с возможными бонусами для бизнес-аккаунтов.

3 интересных факта

Yelp впервые внедрила AI-ассистента ещё в 2024 году — тогда он помогал искать услуги по описанию задачи. Новая система использует распознавание изображений и обработку естественного языка (NLP) одновременно. В тестовых регионах пользователи на 35% чаще взаимодействовали с бизнес-страницами после появления AI-функций.

Исторический контекст

Yelp начинала как площадка с отзывами о ресторанах, но сегодня становится платформой локального поиска нового поколения. Интеграция искусственного интеллекта делает сервис конкурентом не только Google Maps, но и новых AI-поисковиков вроде ChatGPT или Perplexity.

Благодаря этим обновлениям Yelp возвращает себе роль главного гида по городам, который не просто показывает заведения, а понимает, что именно ищет пользователь.