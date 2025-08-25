Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
© commons.wikimedia.org by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:51

От сцены к телесериалу: почему выбор Аннетт Бенинг стал сенсацией для критиков

Аннетт Бенинг сыграет хозяйку ранчо в спин-оффе "Йеллоустоуна" — Deadline

Можно ли представить себе "Йеллоустоун" без интриг, борьбы за власть и неожиданных союзников? Новый спин-офф даст на это ответ — и, судя по всему, обещает стать одним из самых обсуждаемых проектов ближайших лет.

Американская актриса Аннетт Бенинг, четырежды номинированная на "Оскар" и известная по картинам "Марс атакует!" и "Красота по-американски", получила ключевую роль в сериале "Ранчо Даттон". По информации Deadline, ей достался образ влиятельной, хитроумной и обаятельной хозяйки большого техасского ранчо.

Новая история семьи Даттон

"Ранчо Даттон" станет продолжением и одновременно самостоятельной линией внутри вселенной "Йеллоустоуна". В центре сюжета окажутся Бет Даттон и Рип Уилер — зрители вновь увидят на экране Келли Райлли и Коула Хаузера. По задумке сценаристов, героям предстоит справляться с тяжелыми испытаниями и параллельно помогать Картеру найти свой путь.

Юного Картера вновь сыграет Финн Литтл, а руководить проектом будет шоураннер Чад Фиэн. Создатели обещают, что по атмосфере и драматизму эта история будет ближе всего к оригинальному сериалу, в отличие от других ответвлений франшизы.

Связь с оригиналом

Основой "Йеллоустоуна" была сага о семье Даттон, владеющей крупнейшим скотоводческим ранчо в США. Новая часть сохранит ту же временную линию. При этом зрителям напомнят, что Бет Даттон — дочь Джо Даттона III, персонажа Кевина Костнера в оригинале.

"Йеллоустоун" изначально создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон, а продюсерский состав шоу включал Арта Линсона, самого Костнера, Дэвида С. Глассера, Боба Яри, Стивена Кея, Майкла Фридмана, Кристину Ворос и Кита Кокса.

Расширяющаяся вселенная

Франшиза "Йеллоустоуна" уже обзавелась приквелами — "1883" и "1923", оба проекта завершены, но они задали высокую планку для будущих историй. На подходе еще несколько спин-оффов: "Мэдисон" с Мишель Пфайффер в роли Стейси Клайберн, "Y: Маршалы" с Люком Граймсом, где он снова станет Кейсом Даттоном, а также "1944" и "6666".

Интересный факт

Аннетт Бенинг никогда ранее не снималась в телесериалах с продолжительными арками, отдавая предпочтение кино и театральной сцене. Поэтому её участие в "Ранчо Даттон" стало неожиданностью для многих критиков: актриса известна тщательным выбором проектов и обычно соглашается лишь на те роли, которые обещают глубокую драматургию.

Кроме того, "Йеллоустоун" уже несколько лет подряд является самым популярным кабельным сериалом в США, собирая у экранов миллионы зрителей. По данным Nielsen, премьера пятого сезона привлекла более 12 миллионов человек — для современного телевидения это рекордные показатели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марк Дакаскос назвал Москву одним из любимых городов сегодня в 16:41

Звезда боевиков 90-х поставил Москву в один ряд с мировыми столицами

Американский актер Марк Дакаскос признался в любви к Москве, назвав ее восхитительным городом. Почему столица России так впечатлила звезду боевиков?

Читать полностью » Анастасия Волочкова объяснила, почему считает Сочи сегодня в 20:36

"Никогда туда не вернусь": Волочкова устроила разнос Сочи

Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала Сочи, сравнив его с зарубежными курортами и назвав "отстоем". Почему артистка так непримирима?

Читать полностью » Певец Валерий Леонтьев признался на сегодня в 19:30

Валерий Леонтьев вернулся на сцену — но признался: цена этого слишком велика

Валерий Леонтьев вернулся на сцену после долгого молчания. "Цена велика", — признался артист, впервые за девять лет выступивший в Казани.

Читать полностью » Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС сегодня в 18:21

Между болью и искусством: новый клип Rammstein обещает скандал

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн снимает клип в Кишиневе — часть сцен проходит в психиатрической больнице. Что скрывает этот провокационный проект?

Читать полностью » Вуди Аллен заявил, что кинотеатры невозможно заменить онлайн-платформами сегодня в 17:17

Когда кино становится контентом: Аллен объяснил, что убивает магию кинозала

Вуди Аллен рассказал, почему не принимает онлайн-кинотеатры и считает магию кинозала незаменимой. Чем для него кино отличается от стриминга?

Читать полностью » Рэпер Busta Rhymes привезёт в Москву личного барбера — Mash сегодня в 16:14

Гонорар Busta Rhymes оказался выше средних ставок: чем он удивил организаторов

Американский рэпер Busta Rhymes готовится к концерту в Москве. Вместе с ним приедет личный барбер и команда из 11 человек, а гонорар удивит многих.

Читать полностью » Телемарафон к 100-летию Петра Тодоровского пройдёт 26 августа сегодня в 15:48

Ночь, когда Тодоровский оживёт на экране: телемарафон, которого ждали

Телемарафон к 100-летию Петра Тодоровского: культовые фильмы, музыка и актёры, которые навсегда изменили советский и российский кинематограф.

Читать полностью » Иосиф Пригожин: проведение сегодня в 14:59

Музыкальный праздник за баснословные деньги: Пригожин раскрыл бюджет "Новой волны"

Бюджет "Новой волны" в Казани достиг $10 млн: кто оплатил праздник, почему артисты выступают бесплатно и чем удивит программа фестиваля?

Читать полностью »

Новости
СКФО

Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане
Наука и технологии

Ученые Тихого океана зафиксировали рост метановых выбросов на дне впадины Марианской жёлоба
УрФО

Тренер "Трактора" Гру объяснил поражение от "Амура"
Питомцы

В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку
Туризм

Туристы сообщили, что в некоторых отелях Дубая можно заселиться без депозита
Авто и мото

Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости
Еда

Врач предупредила о рисках шаурмы, чебуреков и салатов с майонезом в жару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru