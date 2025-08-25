От сцены к телесериалу: почему выбор Аннетт Бенинг стал сенсацией для критиков

Можно ли представить себе "Йеллоустоун" без интриг, борьбы за власть и неожиданных союзников? Новый спин-офф даст на это ответ — и, судя по всему, обещает стать одним из самых обсуждаемых проектов ближайших лет.

Американская актриса Аннетт Бенинг, четырежды номинированная на "Оскар" и известная по картинам "Марс атакует!" и "Красота по-американски", получила ключевую роль в сериале "Ранчо Даттон". По информации Deadline, ей достался образ влиятельной, хитроумной и обаятельной хозяйки большого техасского ранчо.

Новая история семьи Даттон

"Ранчо Даттон" станет продолжением и одновременно самостоятельной линией внутри вселенной "Йеллоустоуна". В центре сюжета окажутся Бет Даттон и Рип Уилер — зрители вновь увидят на экране Келли Райлли и Коула Хаузера. По задумке сценаристов, героям предстоит справляться с тяжелыми испытаниями и параллельно помогать Картеру найти свой путь.

Юного Картера вновь сыграет Финн Литтл, а руководить проектом будет шоураннер Чад Фиэн. Создатели обещают, что по атмосфере и драматизму эта история будет ближе всего к оригинальному сериалу, в отличие от других ответвлений франшизы.

Связь с оригиналом

Основой "Йеллоустоуна" была сага о семье Даттон, владеющей крупнейшим скотоводческим ранчо в США. Новая часть сохранит ту же временную линию. При этом зрителям напомнят, что Бет Даттон — дочь Джо Даттона III, персонажа Кевина Костнера в оригинале.

"Йеллоустоун" изначально создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон, а продюсерский состав шоу включал Арта Линсона, самого Костнера, Дэвида С. Глассера, Боба Яри, Стивена Кея, Майкла Фридмана, Кристину Ворос и Кита Кокса.

Расширяющаяся вселенная

Франшиза "Йеллоустоуна" уже обзавелась приквелами — "1883" и "1923", оба проекта завершены, но они задали высокую планку для будущих историй. На подходе еще несколько спин-оффов: "Мэдисон" с Мишель Пфайффер в роли Стейси Клайберн, "Y: Маршалы" с Люком Граймсом, где он снова станет Кейсом Даттоном, а также "1944" и "6666".

Интересный факт

Аннетт Бенинг никогда ранее не снималась в телесериалах с продолжительными арками, отдавая предпочтение кино и театральной сцене. Поэтому её участие в "Ранчо Даттон" стало неожиданностью для многих критиков: актриса известна тщательным выбором проектов и обычно соглашается лишь на те роли, которые обещают глубокую драматургию.

Кроме того, "Йеллоустоун" уже несколько лет подряд является самым популярным кабельным сериалом в США, собирая у экранов миллионы зрителей. По данным Nielsen, премьера пятого сезона привлекла более 12 миллионов человек — для современного телевидения это рекордные показатели.