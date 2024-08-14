Рассказываем как реагировать на пожелтение листьев свёклы в огороде

Почему в августе желтеет ботва свёклы и как на это реагировать?

Именно в августе нередко начинают желтеть или засыхать листья свёклы. Для садоводов это может стать поводом для волнения. Давайте разберёмся, что делать, если листья свёклы пожелтели, и нужно ли предпринимать какие-то действия.

Почему желтеют листья свёклы

Потеря зелености листвы свёклы в августе - это вполне нормальное и даже закономерное явление. Оно связано с естественными процессами, происходящими в растении в конце вегетационного периода.

Причины пожелтения листьев свёклы в августе:

Завершение активного периода роста и накопление корнеплодов. К этому времени растение перенаправляет все питательные вещества и энергию на формирование корнеплода.

Подготовка к периоду покоя. Листва начинает засыхать, готовясь к отмиранию в осенне-зимний период.

Недостаток питательных веществ. Интенсивное потребление элементов из листьев для формирования корнеплода может приводить к их дефициту.

Пожелтение листьев в августе - это естественный и закономерный процесс, не требующий экстренного вмешательства.

Нужно ли предпринимать меры

Если листва свёклы начала желтеть в августе, но при этом корнеплоды формируются нормально, бить тревогу не стоит. Данный процесс является естественным и не требует специальных мер воздействия.

Однако, если пожелтение листьев происходит слишком рано, ещё до начала формирования корнеплодов, или принимает массовый характер, это может быть сигналом о возможных проблемах. В таких случаях следует:

проверить почву на предмет дефицита питательных веществ и, при необходимости, подкормить растения комплексным удобрением;

смотреть растения на предмет признаков заболеваний или повреждений вредителями и принять меры;

обеспечить растениям регулярный и достаточный полив.

Таким образом, постепенное желтение листвы в августе - это нормальный процесс для свеклы, не требующий вмешательства со стороны садовода. Волноваться стоит только при массовом и преждевременном пожелтении ботвы.

Фото: Medved'.