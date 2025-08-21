Не допустите трагедии на огороде: 8 причин, почему кабачки теряют зелень

Садоводы нередко сталкиваются с неприятной картиной — зеленые листья кабачков внезапно начинают желтеть. Эксперты отмечают, что причин такого изменения может быть несколько: от ошибок в уходе до заболеваний и вредителей. В одних случаях проблема легко решается корректировкой полива или внесением удобрений, но бывают ситуации, когда растения страдают от вирусов или грибка, и тогда полностью восстановить их уже невозможно.

Специалисты подчеркивают: пожелтение листвы всегда сигнализирует о неблагополучии. Чтобы понять источник проблемы, нужно проверить почву, внимательно осмотреть листья на наличие пятен и убедиться, что под ними не скрываются насекомые.

Основные причины пожелтения листьев кабачков