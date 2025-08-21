Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кабачки
Кабачки
© pixabay.com by Jai79 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:08

Не допустите трагедии на огороде: 8 причин, почему кабачки теряют зелень

Необычные методы борьбы с пожелтением листвы кабачков: рекомендации

Садоводы нередко сталкиваются с неприятной картиной — зеленые листья кабачков внезапно начинают желтеть. Эксперты отмечают, что причин такого изменения может быть несколько: от ошибок в уходе до заболеваний и вредителей. В одних случаях проблема легко решается корректировкой полива или внесением удобрений, но бывают ситуации, когда растения страдают от вирусов или грибка, и тогда полностью восстановить их уже невозможно.

Специалисты подчеркивают: пожелтение листвы всегда сигнализирует о неблагополучии. Чтобы понять источник проблемы, нужно проверить почву, внимательно осмотреть листья на наличие пятен и убедиться, что под ними не скрываются насекомые.

Основные причины пожелтения листьев кабачков

  1. Недостаток влаги
    В жаркую погоду растениям может не хватать воды. Для нормального роста им необходимо не менее 2,5 см влаги в неделю, а при песчаной почве — около 2 см дважды в неделю.
  2. Чрезмерный полив
    Избыток влаги не менее опасен: листья становятся желтыми, корни начинают гнить, появляется плесень. Чтобы избежать ошибки, агрономы советуют использовать влагомер для почвы.
  3. Нехватка питательных веществ
    Желтизна может быть связана с дефицитом кальция, фосфора, азота или калия. Определить точную причину помогает анализ почвы, после чего вносятся подходящие удобрения.
  4. Недостаток солнечного света
    Кабачкам необходимо не менее 6-8 часов прямого солнца в сутки. Если растения растут в тени, их рост замедляется, а листья желтеют.
  5. Вирусные инфекции
    Растения могут поражаться вирусами мозаики кабачков, огурцов и другими. Одним из распространённых заболеваний называют вирус желтой задержки роста тыквы, переносимый белокрылками. В таком случае советуют удалять заражённые кусты и применять инсектициды.
  6. Неподходящий уровень pH почвы
    Оптимальный показатель для кабачков — 6,5-7,5. При повышенной кислотности (ниже 6,2) вносят известь, а при щелочной реакции выше 7,5 используют серу или сульфат алюминия. Однако процесс изменения кислотности может занять несколько месяцев.
  7. Атака вредителей
    Полосатые огуречные жуки, мотыльки и другие насекомые питаются листьями, оставляя на них желтые и бурые пятна. Эксперты советуют осматривать нижнюю сторону листьев и удалять яйца вручную, помещая их в мыльную воду. Также помогают ловушки из картона, под которыми вредители собираются ночью.
  8. Мучнистая роса Дауни
    Эта разновидность водной плесени проявляется желтыми пятнами и развивается в условиях высокой влажности и прохлады. В борьбе с ней рекомендуют удалять зараженные листья, улучшать дренаж и обрезать лишнюю листву для лучшей циркуляции воздуха.

