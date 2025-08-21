Не допустите трагедии на огороде: 8 причин, почему кабачки теряют зелень
Садоводы нередко сталкиваются с неприятной картиной — зеленые листья кабачков внезапно начинают желтеть. Эксперты отмечают, что причин такого изменения может быть несколько: от ошибок в уходе до заболеваний и вредителей. В одних случаях проблема легко решается корректировкой полива или внесением удобрений, но бывают ситуации, когда растения страдают от вирусов или грибка, и тогда полностью восстановить их уже невозможно.
Специалисты подчеркивают: пожелтение листвы всегда сигнализирует о неблагополучии. Чтобы понять источник проблемы, нужно проверить почву, внимательно осмотреть листья на наличие пятен и убедиться, что под ними не скрываются насекомые.
Основные причины пожелтения листьев кабачков
- Недостаток влаги
В жаркую погоду растениям может не хватать воды. Для нормального роста им необходимо не менее 2,5 см влаги в неделю, а при песчаной почве — около 2 см дважды в неделю.
- Чрезмерный полив
Избыток влаги не менее опасен: листья становятся желтыми, корни начинают гнить, появляется плесень. Чтобы избежать ошибки, агрономы советуют использовать влагомер для почвы.
- Нехватка питательных веществ
Желтизна может быть связана с дефицитом кальция, фосфора, азота или калия. Определить точную причину помогает анализ почвы, после чего вносятся подходящие удобрения.
- Недостаток солнечного света
Кабачкам необходимо не менее 6-8 часов прямого солнца в сутки. Если растения растут в тени, их рост замедляется, а листья желтеют.
- Вирусные инфекции
Растения могут поражаться вирусами мозаики кабачков, огурцов и другими. Одним из распространённых заболеваний называют вирус желтой задержки роста тыквы, переносимый белокрылками. В таком случае советуют удалять заражённые кусты и применять инсектициды.
- Неподходящий уровень pH почвы
Оптимальный показатель для кабачков — 6,5-7,5. При повышенной кислотности (ниже 6,2) вносят известь, а при щелочной реакции выше 7,5 используют серу или сульфат алюминия. Однако процесс изменения кислотности может занять несколько месяцев.
- Атака вредителей
Полосатые огуречные жуки, мотыльки и другие насекомые питаются листьями, оставляя на них желтые и бурые пятна. Эксперты советуют осматривать нижнюю сторону листьев и удалять яйца вручную, помещая их в мыльную воду. Также помогают ловушки из картона, под которыми вредители собираются ночью.
- Мучнистая роса Дауни
Эта разновидность водной плесени проявляется желтыми пятнами и развивается в условиях высокой влажности и прохлады. В борьбе с ней рекомендуют удалять зараженные листья, улучшать дренаж и обрезать лишнюю листву для лучшей циркуляции воздуха.
