Жёлтые листья на герани — не приговор: простой способ вернуть яркую зелень

Герань — одно из самых любимых комнатных растений. Её ценят за красоту, неприхотливость и даже за способность очищать воздух от микробов. Но иногда на пышной зелени появляются тревожные жёлтые пятна. Это сигнал, что растению что-то не нравится. Разберём, в чём может быть причина и как вернуть герани здоровый вид.

Чаще всего виноват уход

Главные ошибки, из-за которых герань желтеет, связаны с условиями выращивания:

Неправильный размер горшка — слишком тесно или, наоборот, "на вырост".

Плотный или бедный грунт — корни задыхаются или не получают питания.

Мало света — особенно при северных окнах или глубоко в комнате.

Сквозняки и перегрев — холод и жара одинаково вредят листьям.

Ошибки в поливе — перелив опаснее, чем недолив, он ведёт к гниению корней.

Проблемы с подкормками — как недостаток, так и избыток удобрений.

Даже неправильно подобранное место в комнате — например, под прямыми лучами солнца без притенения — может вызвать ожоги на листьях.

Болезни и вредители тоже играют роль

Если уход в порядке, а листья всё равно желтеют, стоит проверить растение на инфекции и насекомых:

Серая гниль, ржавчина, мучнистая роса — грибковые болезни, вызывающие пятна и усыхание зелени.

Тля, трипсы, паутинный клещ, белокрылка — высасывают соки, листья теряют тургор и желтеют.

Ещё одна причина — старение. У герани, как и у любого растения, листья со временем отмирают. Если желтеет лишь нижняя пара листьев, а остальная крона здорова — это естественный процесс.

Что делать, если листья уже пожелтели

Пересадите в свежий, лёгкий грунт с дренажом. Проверьте корни — удалите гнилые или повреждённые, присыпьте углём. Скорректируйте место — больше света, но без прямого полуденного солнца. Отрегулируйте полив — только после подсыхания верхнего слоя почвы. Сделайте подкормку комплексным удобрением. При необходимости обработайте фунгицидом или инсектицидом.

Как не допустить повторного пожелтения

Пересаживайте каждые 2-3 года.

Подкармливайте в период активного роста раз в 2-4 недели.

Следите за температурой — оптимум +18…+26 °C.

Осматривайте листья раз в неделю, чтобы вовремя заметить вредителей или болезни.

Пожелтение листьев у герани — не приговор. Если вовремя найти причину и устранить её, растение быстро вернёт себе яркую зелень и продолжит радовать цветением.