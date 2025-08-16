Жёлтые листья на герани — не приговор: простой способ вернуть яркую зелень
Герань — одно из самых любимых комнатных растений. Её ценят за красоту, неприхотливость и даже за способность очищать воздух от микробов. Но иногда на пышной зелени появляются тревожные жёлтые пятна. Это сигнал, что растению что-то не нравится. Разберём, в чём может быть причина и как вернуть герани здоровый вид.
Чаще всего виноват уход
Главные ошибки, из-за которых герань желтеет, связаны с условиями выращивания:
-
Неправильный размер горшка — слишком тесно или, наоборот, "на вырост".
-
Плотный или бедный грунт — корни задыхаются или не получают питания.
-
Мало света — особенно при северных окнах или глубоко в комнате.
-
Сквозняки и перегрев — холод и жара одинаково вредят листьям.
-
Ошибки в поливе — перелив опаснее, чем недолив, он ведёт к гниению корней.
-
Проблемы с подкормками — как недостаток, так и избыток удобрений.
Даже неправильно подобранное место в комнате — например, под прямыми лучами солнца без притенения — может вызвать ожоги на листьях.
Болезни и вредители тоже играют роль
Если уход в порядке, а листья всё равно желтеют, стоит проверить растение на инфекции и насекомых:
-
Серая гниль, ржавчина, мучнистая роса — грибковые болезни, вызывающие пятна и усыхание зелени.
-
Тля, трипсы, паутинный клещ, белокрылка — высасывают соки, листья теряют тургор и желтеют.
Ещё одна причина — старение. У герани, как и у любого растения, листья со временем отмирают. Если желтеет лишь нижняя пара листьев, а остальная крона здорова — это естественный процесс.
Что делать, если листья уже пожелтели
-
Пересадите в свежий, лёгкий грунт с дренажом.
-
Проверьте корни — удалите гнилые или повреждённые, присыпьте углём.
-
Скорректируйте место — больше света, но без прямого полуденного солнца.
-
Отрегулируйте полив — только после подсыхания верхнего слоя почвы.
-
Сделайте подкормку комплексным удобрением.
-
При необходимости обработайте фунгицидом или инсектицидом.
Как не допустить повторного пожелтения
-
Пересаживайте каждые 2-3 года.
-
Подкармливайте в период активного роста раз в 2-4 недели.
-
Следите за температурой — оптимум +18…+26 °C.
-
Осматривайте листья раз в неделю, чтобы вовремя заметить вредителей или болезни.
Пожелтение листьев у герани — не приговор. Если вовремя найти причину и устранить её, растение быстро вернёт себе яркую зелень и продолжит радовать цветением.
