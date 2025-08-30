Тайна белоснежной постели: как убрать жёлтые пятна
Даже самое качественное бельё со временем тускнеет. Пятна возникают от пота, кожного жира, косметики и стирки при низкой температуре. Они особенно заметны на наволочках и простынях.
Домашние способы отбеливания
- Сода и соль
Классическое сочетание, которое освежает ткань. В таз с тёплой водой добавьте по 3 ст. ложки соды и соли, замочите бельё на 3-4 часа, затем постирайте в машинке.
- Перекись водорода
Безопасный вариант для деликатного отбеливания. Добавьте 2 ст. ложки перекиси на 5 литров воды и замочите бельё на пару часов.
- Лимонный сок или лимонная кислота
Кислота убирает серый оттенок и придаёт свежесть. Достаточно 2-3 ст. ложек сока или 1 ч. ложки кислоты на таз воды.
- Хозяйственное мыло
Подходит для старых пятен. Намылить ткань и оставить на ночь, а утром постирать.
- Сода + уксус
Смесь помогает против стойких пятен. Ткань замачивают сначала в содовом растворе, а затем ополаскивают водой с уксусом.
Что важно помнить
Белое бельё стирают отдельно от цветного и лучше при 60 °C, чтобы убить бактерии и вывести пятна. Не стоит использовать агрессивный хлорный отбеливатель: он разрушает волокна и быстро "старит" ткань.
Белизна как привычка
Если регулярно стирать бельё при правильной температуре и изредка использовать мягкие отбеливающие средства, жёлтые пятна не будут появляться так быстро. Белая постель сохранит свежий вид и лёгкий аромат надолго.
