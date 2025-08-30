Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старая подушка с желтым пятном
Старая подушка с желтым пятном
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:55

Тайна белоснежной постели: как убрать жёлтые пятна

Способы отстирать жёлтые пятна на белом постельном белье

Даже самое качественное бельё со временем тускнеет. Пятна возникают от пота, кожного жира, косметики и стирки при низкой температуре. Они особенно заметны на наволочках и простынях.

Домашние способы отбеливания

  1. Сода и соль
    Классическое сочетание, которое освежает ткань. В таз с тёплой водой добавьте по 3 ст. ложки соды и соли, замочите бельё на 3-4 часа, затем постирайте в машинке.
  2. Перекись водорода
    Безопасный вариант для деликатного отбеливания. Добавьте 2 ст. ложки перекиси на 5 литров воды и замочите бельё на пару часов.
  3. Лимонный сок или лимонная кислота
    Кислота убирает серый оттенок и придаёт свежесть. Достаточно 2-3 ст. ложек сока или 1 ч. ложки кислоты на таз воды.
  4. Хозяйственное мыло
    Подходит для старых пятен. Намылить ткань и оставить на ночь, а утром постирать.
  5. Сода + уксус
    Смесь помогает против стойких пятен. Ткань замачивают сначала в содовом растворе, а затем ополаскивают водой с уксусом.

Что важно помнить

Белое бельё стирают отдельно от цветного и лучше при 60 °C, чтобы убить бактерии и вывести пятна. Не стоит использовать агрессивный хлорный отбеливатель: он разрушает волокна и быстро "старит" ткань.

Белизна как привычка

Если регулярно стирать бельё при правильной температуре и изредка использовать мягкие отбеливающие средства, жёлтые пятна не будут появляться так быстро. Белая постель сохранит свежий вид и лёгкий аромат надолго.

