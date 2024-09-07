Должна ли у кошек всегда быть еда в миске? Стоит ли рисковать

Питание кошек отличается от питания собак. Кошки едят часто, но небольшими порциями. Сухой промышленный корм можно оставлять в свободном доступе, но не стоит насыпать его на глаз. Так вы сможете контролировать, сколько килокалорий ваш питомец получает в день.

Если у вашей кошки есть проблемы с лишним весом, лучше рассмотреть вариант порционного кормления. Ветеринарный диетолог Анна Суаро советует для этого использовать автоматическую кормушку. Если вы кормите кошку натуральной пищей, то вам придётся кормить её чаще. Оставлять еду в миске не рекомендуется, так как продукты могут испортиться и вызвать расстройство пищеварения у питомца.

В связи с этим может возникнуть вопрос, что же всё-таки лучше: натуральная еда или сухой корм. У каждого из тих подходов есть плюсы и минусы. Главное, чтобы корм подходил питомцу и был сбалансированным.

Уточнение: Взрослые кошки, как правило, предпочитают есть в несколько небольших приёмов пищи в течение дня или ночи. В таком режиме они охотятся, если живут в дикой природе. В идеале кошке следует принимать пищу 4-5 раз в день, потому что частые приёмы пищи меньшими порциями связаны с лучшим здоровьем мочевыводящих путей и соответствуют их естественному режиму питания. Предоставление кошкам возможности прилагать усилия в поиске пищи, изменяя места кормления, делает время кормления более длительным и интересным. Это помогает повысить активность и предотвратить ожирение.

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