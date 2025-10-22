Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дрожжи
Дрожжи
© flickr.com by Your Best Digs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:08

Экологическая бомба: как простое открытие может изменить всю индустрию переработки электронных отходов

Профессор Адзума: в Японии создали метод переработки электронных отходов с использованием дрожжей

Пока свалки по всему миру переполняются горами электронного мусора, человечество продолжает производить новые гаджеты, требующие всё больше ресурсов. Но запасы редкоземельных металлов, необходимых для смартфонов, оптических волокон и аккумуляторов, стремительно сокращаются. Учёные из Японии нашли оригинальное и экологичное решение — использовать дрожжи для извлечения металлов из отходов.

Когда гаджеты становятся проблемой

Ежегодно человечество производит более 60 миллионов тонн электронных отходов. В этой массе скрыты тонны ценных элементов: меди, цинка, кобальта, кадмия и редкоземельных металлов. Их добыча традиционными способами — дорогостоящее и токсичное предприятие: она требует кислот, огромных объёмов воды и оставляет после себя загрязнённые шламы.

По данным Environmental Research, дефицит этих ресурсов уже стал тормозом для развития высоких технологий. Поэтому ключевой задачей становится не добыча из земли, а вторичная переработка - извлечение металлов из уже существующих отходов.

Решение пришло из лаборатории

Исследовательская группа профессора Масаюки Адзумы из Высшей инженерной школы Университета Метрополитен в Осаке предложила неожиданный метод: использовать S-дрожжи - сульфатированные пекарские дрожжи, которые обладают способностью избирательно захватывать и удерживать ионы металлов из раствора.

"Мы хотим превратить обычные дрожжи в экологичных "собирателей" редких элементов", — пояснил профессор Масаюки Адзума.

По сути, микроорганизмы действуют как биофильтры: они "примагничивают" к себе ионы металлов, после чего их можно безопасно извлечь и переработать.

Как работают S-дрожжи

В ходе экспериментов японские специалисты сравнили две группы модифицированных дрожжей:

  • P-дрожжи - обработанные фосфатами;

  • S-дрожжи - обработанные сульфатами.

Результаты оказались впечатляющими:

  • S-дрожжи показали адсорбционную способность меди в 2,3 раза выше, чем P-дрожжи;

  • они способны извлекать также цинк, кадмий, свинец и редкоземельные элементы;

  • процесс можно повторять многократно - медь десорбируется с помощью соляной кислоты и затем снова адсорбируется дрожжами.

Сравнение методов извлечения металлов

Метод Эффективность Экологичность Возможность повторного использования Стоимость
Химическое выщелачивание Высокая Низкая (токсичные реагенты) Нет Высокая
Ионный обмен Средняя Средняя Частичная Средняя
Микробиологическая адсорбция (S-дрожжи) Высокая Очень высокая Да Низкая

Таким образом, биотехнологический подход позволяет замкнуть цикл извлечения металлов, снижая расходы и вред экосистеме.

Почему это открытие важно

Редкоземельные металлы используются в производстве:

  • микрочипов и сенсоров,

  • оптических волокон,

  • сверхпроводников,

  • электромобилей и аккумуляторов.

Проблема в том, что их добыча сосредоточена в ограниченном числе стран (прежде всего в Китае), что создаёт ресурсную зависимость и экологические риски. Разработка метода на основе дрожжей может перевернуть рынок переработки: теперь источником редких металлов могут стать отходы электроники или сточные воды промышленных предприятий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сжигать или выбрасывать электронные отходы.
    Последствие: потеря ценных ресурсов, загрязнение окружающей среды.
    Альтернатива: переработка с биотехнологическим извлечением металлов.

  • Ошибка: полагаться только на химические методы.
    Последствие: рост токсичных отходов.
    Альтернатива: комбинированные методы с использованием биосорбентов.

  • Ошибка: считать, что дрожжи не выдержат промышленных условий.
    Последствие: отказ от дешёвого решения.
    Альтернатива: масштабирование и адаптация S-дрожжей к реальным потокам сточных вод.

А что если дрожжи заменят шахты?

Если технология покажет эффективность при промышленном тестировании, дрожжи смогут стать "микробными шахтёрами". Производство биомассы дешёво и не требует сложного оборудования, а сам процесс проходит без токсичных выбросов.

Исследователи уже планируют масштабировать технологию и протестировать её на реальных сточных водах, где присутствуют медь, цинк и редкоземельные металлы.

"Нашей целью является создание устойчивой технологии, которая позволит извлекать ресурсы там, где раньше мы видели лишь отходы", — подчеркнул Адзума.

Плюсы и минусы биодобычи металлов

Плюсы Минусы
Экологичность, отсутствие токсичных реагентов Пока испытано только в лаборатории
Низкая стоимость и энергоэффективность Требуется точный контроль условий
Возможность многократного использования дрожжей Ограниченная скорость адсорбции
Универсальность для разных металлов Необходимость масштабирования процессов

FAQ

— Что такое S-дрожжи?
Это пекарские дрожжи, модифицированные сульфатами, способные адсорбировать ионы металлов.

— Почему дрожжи эффективнее фосфатных аналогов?
Сульфатные группы создают более активные центры для связывания металлов.

— Можно ли таким способом перерабатывать бытовой мусор?
Пока нет, но метод подходит для сточных вод и жидких отходов промышленности.

— Какие металлы можно извлекать?
Медь, цинк, кадмий, свинец, а также редкоземельные элементы — неодим, церий, лантан.

— Что дальше?
Учёные планируют внедрение технологии на промышленных предприятиях и создание биореакторов для переработки электронных отходов.

Мифы и правда

  • Миф: переработка металлов невозможна без химии.
    Правда: биологические процессы способны заменить агрессивные реагенты.

  • Миф: дрожжи живут только в тесте и пиве.
    Правда: модифицированные штаммы успешно используются в экотехнологиях.

  • Миф: редкоземельные элементы нельзя восстановить из отходов.
    Правда: уже доказано, что дрожжи могут извлекать даже самые редкие ионы.

Три интересных факта

  1. Один грамм S-дрожжей способен связать до 200 мг меди из водного раствора.

  2. Дрожжи можно использовать до десяти циклов адсорбции и десорбции без потери активности.

  3. Биометоды извлечения металлов снижают углеродный след производства электроники на до 70%.

Исторический контекст

1980-е годы: начало исследований биосорбции металлов с помощью микроорганизмов.

2000-е: создание первых промышленных установок на основе бактерий.

2025 год: японские учёные представляют экономичную технологию S-дрожжей для редкоземельных элементов.

