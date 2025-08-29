Устойчивое пчеловодство: как дрожжи могут стать вашим секретным оружием

Знаете ли вы, что пчелы играют ключевую роль в экосистеме нашей планеты? Без них множество растений не смогли бы размножаться, что привело бы к серьезным последствиям для природы. Однако, несмотря на их важность, пчеловоды сталкиваются с дефицитом пыльцы — основного компонента питания этих насекомых. Ученые из Великобритании и Дании нашли решение этой проблемы, создав инновационную пищевую добавку, которая полностью заменяет пыльцу.

Проблема нехватки пыльцы

Пчелы зависят от пыльцы, которая содержит необходимые для их здоровья стеролы. Однако из-за нехватки естественной пыльцы пчеловоды вынуждены использовать искусственные заменители, которые не обеспечивают пчел нужными веществами. Это приводит к ухудшению здоровья как отдельных пчел, так и целых колоний.

Исследователи модифицировали гены дрожжей Yarrowia lipolytica, чтобы они начали производить шесть критически важных стеринов. Эти дрожжи были добавлены в корм для пчел, находившихся в закрытых теплицах. Результаты эксперимента оказались впечатляющими: пчелы, получавшие новую добавку, вырастили в 15 раз больше личинок, достигших стадии куколки, по сравнению с контрольной группой.

Успехи исследования

Профессор Джеральдин Райт из Оксфордского университета отметила, что ранее полноценная замена пыльцы была невозможна из-за недостатка коммерчески доступных стеринов. В ходе исследования ученые выявили шесть основных стеринов, важных для здоровья пчел, включая холестерин и бета-ситостерол.

Используя технологию CRISPR-Cas9, ученые изменили геном дрожжей, что позволило им производить необходимые соединения. Эти дрожжи были выращены в биореакторах и затем предложены пчелам в виде порошка. Эксперименты проводились на протяжении трех месяцев.

Перспективы и будущее

Даниэль Дауни, директор Project Apis m, подчеркнула, что хорошее питание может существенно повысить выживаемость пчелиных семей. Однако для оценки долгосрочного влияния добавки на здоровье пчел и эффективность опыления потребуются масштабные полевые испытания. Если все пройдет успешно, добавка может стать доступной для фермеров уже через два года. Кроме того, технология может быть использована для создания добавок для других опылителей, открывая новые горизонты для устойчивого сельского хозяйства.

Таким образом, это открытие не только решает проблему дефицита пыльцы, но и открывает новые возможности для улучшения здоровья пчел и устойчивости пчеловодства.