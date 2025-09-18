Дрожжевое тесто капризничает? Всего три ошибки превращают булочки в кирпичи

Многие считают, что умение работать с дрожжевым тестом — удел опытных кулинаров. На самом деле секреты успеха просты: качественные дрожжи, верный подход и немного терпения. Если знать основные правила, то приготовить воздушные булочки, ароматный хлеб или мягкие пирожки под силу каждому.

Живые и сухие дрожжи: что выбрать

В магазинах можно встретить два популярных вида дрожжей: свежие прессованные и современные сухие. Первые продаются в брикетах рядом с молочной продукцией. Вторые чаще встречаются в пакетиках или баночках. У каждой разновидности есть свои плюсы.