Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Творожные улитки
Творожные улитки
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:28

Ватрушки с повидлом: тайный ингредиент, который перевернёт вашу кухню

Рецепт ватрушек с повидлом: используйте дрожжевое тесто

Представьте: свежие, румяные ватрушки, тающие во рту, с душистым повидлом внутри. Это ли не идеальный способ порадовать семью? Сегодня делюсь простым рецептом, который освоит даже новичок. Готовы окунуться в мир домашней выпечки?

Ингредиенты

  • Молоко: 230 мл
  • Сливочное масло: 70 г
  • Сухие дрожжи: 11 г
  • Куриные яйца: 2 шт.
  • Сахар: 60 г
  • Соль: 10 г
  • Пшеничная мука: 500 г
  • Повидло (густое, например, яблочно-сливовое): 300 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Просейте муку в большую миску для насыщения кислородом — так тесто выйдет воздушным. Добавьте сахар, соль, дрожжи и перемешайте венчиком. Можно капнуть ванильного сахара для аромата.

Работа с жидкостями. Подогрейте молоко до 35-37°C (оно должно быть теплым, но не горячим, чтобы не погубить дрожжи). Растопите масло (в микроволновке или на бане) и остудите до комнатной температуры. О правильном растапливании масла читайте в совете в конце.

Замес теста. Вбейте яйцо в сухую смесь, влейте теплое молоко и масло. Перемешайте ложкой, затем месите руками до мягкости и эластичности. Муки может уйти чуть больше или меньше — зависит от сорта. Подробнее о муке в отдельной статье (ссылка в конце).

Расстойка. Накройте миску пленкой или полотенцем и поставьте в тепло на 1-1,5 часа. Тесто вырастет в 2-3 раза! Формирование. Обомните тесто на присыпанной мукой поверхности. Разделите на 12-15 шариков (я предпочитаю крупные). Раскатайте каждый в лепешку.

Начинка. Сделайте углубление в центре каждой лепешки (поможет стакан) и заполните густым повидлом. Если повидло жидковатое, добавьте пектин или крахмал, проварите и остудите. Джем тоже подойдет.

Выпечка. Выложите заготовки на пергаментный противень и дайте постоять 15-20 минут. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте яйцом и выпекайте 15-20 минут до румяности. Время зависит от духовки — советы по выбору пергамента и работе с духовками в статьях по ссылкам в конце.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовьте слоёный салат с тунцом и грибами по рецепту кулинарного эксперта сегодня в 6:24

Салат с консервированным тунцом: лайфхак для тех, кто хочет выделиться без затрат

Захватывающий слоеный салат с тунцом, сыром и яйцами: сытный, быстрый рецепт с обжаренными грибами для праздника или ужина. Попробуйте!

Читать полностью » Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза сегодня в 5:51

Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Откройте для себя новый способ приготовления крабового салата — с хрустящими сухариками! Быстрый и сытный рецепт для повседневного и праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт запеченной радужной форели от шеф-повара сегодня в 5:18

Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет

Представьте нежную форель, запеченную в духовке с лимоном и травами. Простой рецепт для гурманов и тех, кто следит за фигурой — море вкуса без лишних калорий!

Читать полностью » Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса сегодня в 4:45

Неожиданный союз: капуста и ананас – салат, где простота скрывает тропический бунт вкусов

Хрустящий салат Cole Slaw с ананасом: простой, сочный и пикантный. Открытие для любителей свежих вкусов — попробуйте этот тропический твист!

Читать полностью » Как приготовить курицу тушеную с картошкой в мультиварке: ингредиенты сегодня в 4:11

Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Узнайте, как приготовить сочную курицу с картошкой в мультиварке с необычным секретным ингредиентом, который придаст блюду неповторимый аромат и вкус.

Читать полностью » Стейк из красной рыбы: как правильно готовить сегодня в 3:57

Стейк из красной рыбы за 25 минут: лайфхак, который сэкономит ваши нервы и время без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочный и ароматный стейк из красной рыбы с золотистой корочкой — простой рецепт, который сделает ваш ужин незабываемым.

Читать полностью » Шеф Евгений Клопотенко назвал пропорции воды и крупы для идеального риса сегодня в 3:38

Секрет ресторанного басмати раскрыт: одна простая деталь меняет всё

Узнайте секреты, как из обычной крупы приготовить идеальный рис: рассыпчатый для гарниров или клейкий для суши — без лишних ошибок.

Читать полностью » Королевские креветки варят в панцире без разморозки сегодня в 3:08

Варка креветок — простой процесс с неожиданным секретом вкуса

Узнайте, как правильно варить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы сохранить их сочность и аромат. Простые советы для идеальной закуски и блюд с морепродуктами.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений
Еда

Домашний торт Карамельная девочка готовят с карамельным кремом и шоколадной глазурью
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов
Дом

Эфирные масла для дома: правила выбора и применения
Красота и здоровье

В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи
Садоводство

Натуральный гербицид из кухни: уксус, соль и мыло против сорняков
Садоводство

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме
Туризм

Подготовка к поездке на Камчатку: что важно знать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet