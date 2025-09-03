Ватрушки с повидлом: тайный ингредиент, который перевернёт вашу кухню

Представьте: свежие, румяные ватрушки, тающие во рту, с душистым повидлом внутри. Это ли не идеальный способ порадовать семью? Сегодня делюсь простым рецептом, который освоит даже новичок. Готовы окунуться в мир домашней выпечки?

Ингредиенты

Молоко: 230 мл

Сливочное масло: 70 г

Сухие дрожжи: 11 г

Куриные яйца: 2 шт.

Сахар: 60 г

Соль: 10 г

Пшеничная мука: 500 г

Повидло (густое, например, яблочно-сливовое): 300 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Просейте муку в большую миску для насыщения кислородом — так тесто выйдет воздушным. Добавьте сахар, соль, дрожжи и перемешайте венчиком. Можно капнуть ванильного сахара для аромата.

Работа с жидкостями. Подогрейте молоко до 35-37°C (оно должно быть теплым, но не горячим, чтобы не погубить дрожжи). Растопите масло (в микроволновке или на бане) и остудите до комнатной температуры. О правильном растапливании масла читайте в совете в конце.

Замес теста. Вбейте яйцо в сухую смесь, влейте теплое молоко и масло. Перемешайте ложкой, затем месите руками до мягкости и эластичности. Муки может уйти чуть больше или меньше — зависит от сорта. Подробнее о муке в отдельной статье (ссылка в конце).

Расстойка. Накройте миску пленкой или полотенцем и поставьте в тепло на 1-1,5 часа. Тесто вырастет в 2-3 раза! Формирование. Обомните тесто на присыпанной мукой поверхности. Разделите на 12-15 шариков (я предпочитаю крупные). Раскатайте каждый в лепешку.

Начинка. Сделайте углубление в центре каждой лепешки (поможет стакан) и заполните густым повидлом. Если повидло жидковатое, добавьте пектин или крахмал, проварите и остудите. Джем тоже подойдет.

Выпечка. Выложите заготовки на пергаментный противень и дайте постоять 15-20 минут. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте яйцом и выпекайте 15-20 минут до румяности. Время зависит от духовки — советы по выбору пергамента и работе с духовками в статьях по ссылкам в конце.