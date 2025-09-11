Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирожки с мясом для студентов
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:01

Легче пирожков с творогом в духовке: способ, где меньше работы, а результат — как у избранных

Кулинары рекомендуют выпекать дрожжевые пирожки с творогом в духовке для золотистой корочки

Вспоминаете ли вы те школьные дни, когда аромат свежей выпечки наполнял весь дом? Дрожжевые пирожки с творогом в духовке — это именно та классика, которая всегда радует и взрослых, и детей. Они получаются невероятно мягкими, пышными и такими вкусными, что один кусочек тянет за собой второй. Порадуйте близких настоящим угощением из детства!

Ингредиенты

  • Творог жирный — 200 г
  • Ванильный сахар — 5 г
  • Изюм — 0,5 стакана
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 250 г
  • Дрожжи — 1 ч. л.
  • Маргарин — 50 г
  • Сахар — 10 г
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Молоко — 1 стакан
  • Яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 20 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Молоко подогрейте до теплого состояния, чтобы не обжечь дрожжи. Маргарин растопите и остудите.

В глубокой миске смешайте дрожжи с половиной муки, солью и сахаром. Если используете свежие дрожжи, сначала сделайте опару. Влейте теплое молоко, добавьте желток и перемешайте. Постепенно всыпьте оставшуюся муку, замешивая гладкое тесто. Добавьте маргарин и вымесите еще раз.

Посыпьте тесто мукой, накройте и оставьте в тепле на 1-2 часа для подъема. Для начинки протрите творог, смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и изюмом.

Когда тесто увеличится вдвое, выложите на стол с мукой. Разделите на части, раскатайте в лепешки. Положите начинку в центр каждой лепешки и защипите края.

Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте при 220°C 20-25 минут до румяности. Готовые пирожки остудите под полотенцем.

