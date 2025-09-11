Легче пирожков с творогом в духовке: способ, где меньше работы, а результат — как у избранных

Вспоминаете ли вы те школьные дни, когда аромат свежей выпечки наполнял весь дом? Дрожжевые пирожки с творогом в духовке — это именно та классика, которая всегда радует и взрослых, и детей. Они получаются невероятно мягкими, пышными и такими вкусными, что один кусочек тянет за собой второй. Порадуйте близких настоящим угощением из детства!

Ингредиенты

Творог жирный — 200 г

Ванильный сахар — 5 г

Изюм — 0,5 стакана

Крахмал — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Пшеничная мука — 250 г

Дрожжи — 1 ч. л.

Маргарин — 50 г

Сахар — 10 г

Яичные желтки — 2 шт.

Молоко — 1 стакан

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 20 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Молоко подогрейте до теплого состояния, чтобы не обжечь дрожжи. Маргарин растопите и остудите.

В глубокой миске смешайте дрожжи с половиной муки, солью и сахаром. Если используете свежие дрожжи, сначала сделайте опару. Влейте теплое молоко, добавьте желток и перемешайте. Постепенно всыпьте оставшуюся муку, замешивая гладкое тесто. Добавьте маргарин и вымесите еще раз.

Посыпьте тесто мукой, накройте и оставьте в тепле на 1-2 часа для подъема. Для начинки протрите творог, смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и изюмом.

Когда тесто увеличится вдвое, выложите на стол с мукой. Разделите на части, раскатайте в лепешки. Положите начинку в центр каждой лепешки и защипите края.

Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте при 220°C 20-25 минут до румяности. Готовые пирожки остудите под полотенцем.