Легче пирожков с творогом в духовке: способ, где меньше работы, а результат — как у избранных
Вспоминаете ли вы те школьные дни, когда аромат свежей выпечки наполнял весь дом? Дрожжевые пирожки с творогом в духовке — это именно та классика, которая всегда радует и взрослых, и детей. Они получаются невероятно мягкими, пышными и такими вкусными, что один кусочек тянет за собой второй. Порадуйте близких настоящим угощением из детства!
Ингредиенты
- Творог жирный — 200 г
- Ванильный сахар — 5 г
- Изюм — 0,5 стакана
- Крахмал — 1 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Пшеничная мука — 250 г
- Дрожжи — 1 ч. л.
- Маргарин — 50 г
- Сахар — 10 г
- Яичные желтки — 2 шт.
- Молоко — 1 стакан
- Яйцо — 1 шт.
- Пшеничная мука — 20 г
Пошаговое приготовление
Подготовьте ингредиенты. Молоко подогрейте до теплого состояния, чтобы не обжечь дрожжи. Маргарин растопите и остудите.
В глубокой миске смешайте дрожжи с половиной муки, солью и сахаром. Если используете свежие дрожжи, сначала сделайте опару. Влейте теплое молоко, добавьте желток и перемешайте. Постепенно всыпьте оставшуюся муку, замешивая гладкое тесто. Добавьте маргарин и вымесите еще раз.
Посыпьте тесто мукой, накройте и оставьте в тепле на 1-2 часа для подъема. Для начинки протрите творог, смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и изюмом.
Когда тесто увеличится вдвое, выложите на стол с мукой. Разделите на части, раскатайте в лепешки. Положите начинку в центр каждой лепешки и защипите края.
Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом. Выпекайте при 220°C 20-25 минут до румяности. Готовые пирожки остудите под полотенцем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru