Эксперимент без ТВ в квартире, который изменил мой досуг

Я убрал телевизор из гостиной, думая, что это временно. Планировал пару месяцев пожить без него, но в итоге эксперимент затянулся на целый год.

Чем заменил экран

Для фильмов и сериалов использовал ноутбук и проектор с колонками. Новости смотрел онлайн, спортивные трансляции — на стриминговых платформах.

Что оказалось удобным

Сериалы и фильмы на проекторе создавали атмосферу кинотеатра.

Новости и YouTube легко смотреть на ноутбуке.

Меньше "фона" — освободилось время на книги и хобби.

Чего не хватало

Спорт — без ТВ сложнее следить за матчами в прямом эфире.

Совместные просмотры — проектор удобен только в тёмное время и требует подготовки.

Фонового ТВ — иногда хотелось включить "что-то фоном" во время домашних дел.

Главный вывод

Если телевизор для вас — фон и способ смотреть спорт, отказываться не стоит. Но если фильмы и сериалы — редкое удовольствие, проектор и ноутбук легко заменят ТВ, при этом освободив пространство в гостиной.