Эксперимент без ТВ в квартире, который изменил мой досуг
Я убрал телевизор из гостиной, думая, что это временно. Планировал пару месяцев пожить без него, но в итоге эксперимент затянулся на целый год.
Чем заменил экран
Для фильмов и сериалов использовал ноутбук и проектор с колонками. Новости смотрел онлайн, спортивные трансляции — на стриминговых платформах.
Что оказалось удобным
Сериалы и фильмы на проекторе создавали атмосферу кинотеатра.
Новости и YouTube легко смотреть на ноутбуке.
Меньше "фона" — освободилось время на книги и хобби.
Чего не хватало
Спорт — без ТВ сложнее следить за матчами в прямом эфире.
Совместные просмотры — проектор удобен только в тёмное время и требует подготовки.
Фонового ТВ — иногда хотелось включить "что-то фоном" во время домашних дел.
Главный вывод
Если телевизор для вас — фон и способ смотреть спорт, отказываться не стоит. Но если фильмы и сериалы — редкое удовольствие, проектор и ноутбук легко заменят ТВ, при этом освободив пространство в гостиной.
