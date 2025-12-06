От летней к вечной: как крупнейшая школа Сбера будет учить преподавателей без остановки

Переобучение преподавателей всё чаще перестают привязывать к "летним каникулам": вузам и колледжам нужно обновлять курсы тогда, когда меняются технологии, а не по календарю. Об этом сообщает "КП". Сбер переводит крупнейшую бесплатную программу повышения квалификации для преподавателей — Летнюю цифровую школу — на круглогодичный формат, и в 2026 году планирует увеличить набор до 4000 человек, что вдвое больше, чем в 2025-м.

Школа становится круглогодичной: что изменится в 2026 году

Главное нововведение обозначено прямо: учиться можно будет не только летом, а в течение всего года. В материале подчеркивается, что проект расширяет формат и становится доступнее по времени — преподаватели смогут входить в обучение тогда, когда это реально нужно их учебному плану и нагрузке.

Программа в 2026 году объединит несколько форматов. Среди них — онлайн-курсы на платформе СберУниверситета, очные занятия с сотрудниками банка и готовые учебные материалы, которые можно сразу встраивать в дисциплины. Такой набор предполагает не только лекции, но и "пакеты" под внедрение — от отдельных заданий до целых элементов курса.

"Мы создаём условия, чтобы преподаватели могли сосредоточиться на главном — живом общении и творчестве, используя современные технологии как помощников. Летняя цифровая школа становится всесезонной, чтобы поддержка была доступна в любой момент, когда она действительно нужна", — рассказывает Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств банка.

Масштаб проекта: 6 лет, 27 тысяч заявок и "эффект на студентов"

За шесть лет существования Летнюю цифровую школу окончили более 8400 преподавателей из всех регионов России. Всего программа собрала свыше 27 000 заявок, что в тексте подается как индикатор устойчивого спроса на такие форматы повышения квалификации.

Отдельный акцент сделан на масштабе влияния: сейчас более миллиона студентов по всей стране учатся у выпускников Школы. В логике материала это главный аргумент в пользу расширения программы — знания и инструменты распространяются через аудитории, а не остаются внутри корпоративного обучения.

Фокус 2026 года — ИИ: от GigaChat до бизнес-кейсов

Ключевой темой 2026 года обозначен искусственный интеллект и то, как он меняет образование. Банк, который развивает ИИ-технологии, планирует делиться практическим опытом применения таких решений. В тексте говорится и об использовании GigaChat в учебном процессе, и о разборе реальных бизнес-кейсов на занятиях со студентами.

Подход программы описан как прикладной: все модули строятся вокруг задач, с которыми сталкивается бизнес. Преподаватели получают инструменты и кейсы, которые можно использовать сразу — от разработки заданий до проектирования целых курсов. В перечне компетенций названы и технические направления (наука о данных, разработка, машинное обучение), и "мягкие" навыки, устойчивое развитие и продуктовый дизайн.

Одна из задач — быть надёжным партнёром академического сообщества, делясь накопленным опытом и экспертизой банка. Цифровая школа — проект, который позволяет реализовывать эту амбицию.