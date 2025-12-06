Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка смотрит видео
Девушка смотрит видео
© unsplash.com by The Good Funeral Guide is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:39

От летней к вечной: как крупнейшая школа Сбера будет учить преподавателей без остановки

Сбер сделал Летнюю цифровую школу круглогодичной — КП

Переобучение преподавателей всё чаще перестают привязывать к "летним каникулам": вузам и колледжам нужно обновлять курсы тогда, когда меняются технологии, а не по календарю. Об этом сообщает "КП". Сбер переводит крупнейшую бесплатную программу повышения квалификации для преподавателей — Летнюю цифровую школу — на круглогодичный формат, и в 2026 году планирует увеличить набор до 4000 человек, что вдвое больше, чем в 2025-м.

Школа становится круглогодичной: что изменится в 2026 году

Главное нововведение обозначено прямо: учиться можно будет не только летом, а в течение всего года. В материале подчеркивается, что проект расширяет формат и становится доступнее по времени — преподаватели смогут входить в обучение тогда, когда это реально нужно их учебному плану и нагрузке.

Программа в 2026 году объединит несколько форматов. Среди них — онлайн-курсы на платформе СберУниверситета, очные занятия с сотрудниками банка и готовые учебные материалы, которые можно сразу встраивать в дисциплины. Такой набор предполагает не только лекции, но и "пакеты" под внедрение — от отдельных заданий до целых элементов курса.

"Мы создаём условия, чтобы преподаватели могли сосредоточиться на главном — живом общении и творчестве, используя современные технологии как помощников. Летняя цифровая школа становится всесезонной, чтобы поддержка была доступна в любой момент, когда она действительно нужна", — рассказывает Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств банка.

Масштаб проекта: 6 лет, 27 тысяч заявок и "эффект на студентов"

За шесть лет существования Летнюю цифровую школу окончили более 8400 преподавателей из всех регионов России. Всего программа собрала свыше 27 000 заявок, что в тексте подается как индикатор устойчивого спроса на такие форматы повышения квалификации.

Отдельный акцент сделан на масштабе влияния: сейчас более миллиона студентов по всей стране учатся у выпускников Школы. В логике материала это главный аргумент в пользу расширения программы — знания и инструменты распространяются через аудитории, а не остаются внутри корпоративного обучения.

Фокус 2026 года — ИИ: от GigaChat до бизнес-кейсов

Ключевой темой 2026 года обозначен искусственный интеллект и то, как он меняет образование. Банк, который развивает ИИ-технологии, планирует делиться практическим опытом применения таких решений. В тексте говорится и об использовании GigaChat в учебном процессе, и о разборе реальных бизнес-кейсов на занятиях со студентами.

Подход программы описан как прикладной: все модули строятся вокруг задач, с которыми сталкивается бизнес. Преподаватели получают инструменты и кейсы, которые можно использовать сразу — от разработки заданий до проектирования целых курсов. В перечне компетенций названы и технические направления (наука о данных, разработка, машинное обучение), и "мягкие" навыки, устойчивое развитие и продуктовый дизайн.

Одна из задач — быть надёжным партнёром академического сообщества, делясь накопленным опытом и экспертизой банка. Цифровая школа — проект, который позволяет реализовывать эту амбицию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Работодатель обязан выплатить 13 зарплату при ее указании в договоре — Ганькина сегодня в 9:11
Ваша 13-я зарплата зависит не от начальника, а от документа: вот как это проверить

"13-я зарплата" не всегда обязательна: Роскачество объяснило, когда работодатель должен выплатить премию и почему всё решают документы.

Читать полностью » Google опубликовал мировой рейтинг трендов Year in Search за 2025 год — ТАСС сегодня в 8:56
Не спорт и не кино: названа самая шокирующая тема 2025 года по версии Google

Google подвёл итоги 2025-го в поиске: в топе — Gemini, спорт и громкие новости. Какие темы стали главными триггерами года и почему?

Читать полностью » Мошенники маскируют вирусы под новогодние открытки — Немкин сегодня в 7:21
Не дайте себя обмануть праздником: простое правило, которое спасёт ваши данные от кражи

Мошенники маскируют вирусы под "новогодние открытки" и копируют чужие аккаунты. Какие признаки выдают ловушку — объяснили в Госдуме.

Читать полностью » Доплата за уход за пенсионером требует официального оформления — Панеш сегодня в 7:16
Эти документы решают всё: что принести в Соцфонд, чтобы получить максимум от пенсии в 2026-м

Перед 2026 годом пенсионерам советуют проверить право на прибавки: где решают документы, сроки и сведения, которые легко упустить.

Читать полностью » QR-код паспорта на вчера в 19:22
Россиян удивило, что можно будет сделать с QR-кодом паспорта — изменения коснутся каждого

Страна готовится к новому этапу цифровизации: QR-код паспорта на "Госуслугах" могут приравнять к бумажному документу при поездках и бытовых операциях.

Читать полностью » Дума Новочеркасска выбрала Павла Исакова новым главой города — администрация вчера в 16:06
Кандидат, получивший 63 балла: что ожидает Новочеркасск с назначением Павла Исакова на пост мэра

Павел Исаков назначен новым главой Новочеркасска после ареста предыдущего мэра Юрия Лысенко, обвиняемого в коррупции.

Читать полностью » Включение чаевых в чеках нарушает права потребителей — эксперт Корягин вчера в 15:36
Вас заставляют платить за то, чего не было: как рестораны обходят закон и что с этим делать

Алексей Корягин рассказал, что включение чаевых в счет — это нарушение прав потребителей. Что делать, если вам навязывают проценты за обслуживание?

Читать полностью » Зависимость от интернет-игр стала глобальной проблемой для подростков — Максим Древаль вчера в 14:51
Цифровая зависимость и терроризм: когда защитить подростков становится важнее свободы

Роскомнадзор блокировал Roblox из-за угроз для безопасности детей. Максим Древаль комментирует решение и подчеркивает важность профилактики зависимости от интернета.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Зимние горячие источники в России привлекают туристов контрастом температур — Яндекс Путешествия
Спорт и фитнес
Упражнения на кровати помогают пожилым укрепить мышцы живота — Eat This, Not That
Питомцы
Собаки видят мир в синих и жёлтых тонах — ветеринар Каролина Сильва Роха
Наука
В Боливии нашли 16000 следов динозавров у древнего берега — PLOS One
Советы и рекомендации
Страховку в ЖКУ-платежке признали необязательной — Хмелевской
Садоводство
Спирея создаёт пышный декоративный бордюр на уличной стороне забора
ДФО
В Бурятии открыли новую экотропу Болхойн аршаан — Минтуризма
ЦФО
Тульская область вошла в топ-3 по безналичной оплате проезда — СберТройка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet