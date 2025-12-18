Не просто курорт, а перезапуск полуострова: в Крыму запускают проект госмасштаба

Инвестиционный проект "Золотые пески России в Крыму" рассматривается как инициатива государственного масштаба и ориентирован не только на развитие туризма, но и на комплексное обновление инфраструктуры полуострова. Ключевые параметры проекта и его концепцию в эфире телеканала "Крым 24" обозначил генеральный директор компании "Курорт "Золотые пески России"" Вадим Волченко.

Круглогодичный курорт и рост турпотока

По словам Волченко, стратегическая цель проекта заключается в создании сети круглогодичных курортов, ориентированных прежде всего на российских туристов. Проект должен стать одним из драйверов внутреннего туризма и существенно расширить возможности отдыха в Крыму вне традиционного летнего сезона.

"Цель этого проекта — создание сети круглогодичных курортов для отдыха российских граждан. Порядка 10 миллионов — это дополнительный туристический поток, который благодаря этому проекту будет организован", — сообщил генеральный директор компании "Курорт "Золотые пески России" Вадим Волченко.

Он подчеркнул, что речь идет о системном эффекте для всей туристической отрасли региона.

Инфраструктура как основа проекта

Особый акцент в реализации "Золотых песков России" будет сделан на развитии современной инфраструктуры. По словам Волченко, она будет сосредоточена на отдельной территории, которую он охарактеризовал как условный "остров". Именно там планируется размещение ключевых объектов притяжения для туристов.

В числе запланированных объектов — аквацентры и аквапарки, концертно-выставочный комплекс, а также гостиницы различного формата. Такая концентрация инфраструктуры, по замыслу разработчиков, позволит создать полноценную курортную среду, способную принимать большие потоки гостей и обеспечивать разнообразие форм досуга.

Историческое наследие и общественные пространства

Отдельное внимание в проекте уделяется сохранению и интеграции исторического наследия. Вадим Волченко отметил, что важной частью курорта станет благоустройство памятника Евпаторийскому десанту. Этот объект планируется сделать смысловым и пространственным центром всей курортной зоны.

Вокруг памятника предполагается формирование общественных пространств, площадей и парковых зон. Рядом также появится современный музей, который станет частью культурной инфраструктуры курорта. По словам руководителя проекта, такое сочетание рекреационных и историко-культурных элементов должно придать "Золотым пескам России" особую идентичность и повысить их привлекательность для туристов.