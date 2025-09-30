Теперь штраф не зависит от повестки: как изменится жизнь призывников
Депутат Челябинской гордумы и участник СВО Евгений Ботов поддержал законопроект, который усиливает меры для призывников, не уведомивших военкомат о смене места жительства. Новая инициатива предполагает, что штрафы будут действовать в течение всего года, а не только в периоды призыва, как сейчас.
Позиция депутата
Ботов выразил поддержку сразу двум нововведениям — ужесточению административной ответственности и введению круглогодичного призыва:
"Поддерживаю инициативу — каждый мужчина, патриот нашей страны должен пройти службу в армии или военную подготовку. Ужесточая ответственность для уклонистов, государство увеличит количество призывников", — подчеркнул депутат.
Он добавил, что рассматриваемый законопроект является корректирующим и дополняет инициативу о круглогодичном призыве, принятую Госдумой в первом чтении 24 сентября.
Как изменится система
Согласно проекту, новый порядок включает:
-
непрерывное проведение медкомиссий и работу призывных комиссий в течение года;
-
сохранение сроков отправки на службу: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
"Если основной закон о призыве будет принят, то административное законодательство должно быть приведено в соответствие с ним", — отметил Ботов.
Действующие меры
На данный момент за несообщение о переезде призывник может получить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Поправки, предложенные комитетом Госдумы по обороне, отменят привязку штрафов только к призывным кампаниям, распространив их действие на весь год.
