Призыв круглый год, но не для всех: что на самом деле меняется для будущих солдат
Законопроект о переходе к круглогодичному призыву в армию не повлияет на сроки отправки граждан на службу. Как пояснил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с "Лентой.ру", нововведение касается только внутренней работы военкоматов.
Как будет проходить отправка
"Граждане к месту прохождения военной службы будут отправляться так же, как сейчас. Два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а затем осенью с 1 октября по 31 декабря", — отметил Швыткин.
Что изменится
-
Медицинское освидетельствование,
-
психологический отбор,
-
работа призывных комиссий
будут проводиться не только в "сезон" призыва, а в течение всего календарного года.
Зачем это нужно
По словам парламентария, реформа позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и избежать перегрузки в короткие сроки перед началом весеннего и осеннего призывов.
"Непосредственно даты отправки не меняются. Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году", — подчеркнул депутат.
