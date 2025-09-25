Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Призывники
© mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Призыв круглый год, но не для всех: что на самом деле меняется для будущих солдат

Законопроект о переходе к круглогодичному призыву в армию не повлияет на сроки отправки граждан на службу. Как пояснил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с "Лентой.ру", нововведение касается только внутренней работы военкоматов.

Как будет проходить отправка

"Граждане к месту прохождения военной службы будут отправляться так же, как сейчас. Два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а затем осенью с 1 октября по 31 декабря", — отметил Швыткин.

Что изменится

  • Медицинское освидетельствование,

  • психологический отбор,

  • работа призывных комиссий

будут проводиться не только в "сезон" призыва, а в течение всего календарного года.

Зачем это нужно

По словам парламентария, реформа позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и избежать перегрузки в короткие сроки перед началом весеннего и осеннего призывов.

"Непосредственно даты отправки не меняются. Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году", — подчеркнул депутат.

