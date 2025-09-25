Призыв круглый год, но не для всех: что на самом деле меняется для будущих солдат

Законопроект о переходе к круглогодичному призыву в армию не повлияет на сроки отправки граждан на службу. Как пояснил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с "Лентой.ру", нововведение касается только внутренней работы военкоматов.

Как будет проходить отправка

"Граждане к месту прохождения военной службы будут отправляться так же, как сейчас. Два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а затем осенью с 1 октября по 31 декабря", — отметил Швыткин.

Что изменится

Медицинское освидетельствование ,

психологический отбор ,

работа призывных комиссий

будут проводиться не только в "сезон" призыва, а в течение всего календарного года.

Зачем это нужно

По словам парламентария, реформа позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и избежать перегрузки в короткие сроки перед началом весеннего и осеннего призывов.