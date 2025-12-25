Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин подписывает документы
Владимир Путин подписывает документы
© kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:11

Единство как приоритет: в России официально определён главный символ 2026 года

Путин подписал указ о проведении Года единства народов в 2026 году

Власти решили заранее обозначить ключевую гуманитарную тему на ближайшие годы. В 2026 году в России пройдёт Год единства народов — соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Решение было озвучено президентом России Владимиром Путиным. По его словам, проведение тематического года должно подчеркнуть значение межнационального согласия и исторического многообразия страны. Документ определяет общий вектор государственной политики в сфере национальных отношений на обозначенный период.

Указ президента и его содержание

Владимир Путин сообщил о подписании указа, которым 2026 год официально объявляется Годом единства народов России. Документ носит рамочный характер и задаёт направление для работы федеральных и региональных органов власти, а также общественных и культурных институтов.

В течение года планируется уделить вопросам сохранения традиций, языков и культур народов России. Предполагается, что мероприятия будут направлены на укрепление взаимного уважения и диалога между этническими и конфессиональными сообществами.

Контекст национальной политики

Проведение тематических годов уже стало устойчивой практикой в российской государственной политике. Ранее в стране объявлялись Год семьи, Год культурного наследия народов России и другие инициативы, посвящённые социально значимым темам.

Год единства народов логично вписывается в этот ряд. Россия остаётся одной из самых многонациональных стран мира, где проживают представители сотен народов и этнических групп. В этих условиях вопросы согласия и взаимодействия рассматриваются как фактор внутренней стабильности.

Ожидаемые направления работы

Хотя конкретный план мероприятий пока не представлен, традиционно в рамках таких инициатив проводятся форумы, фестивали, образовательные программы и научные конференции. Их цель — не только подчеркнуть культурное разнообразие, но и сформировать общее представление о единстве страны.

